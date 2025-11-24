وزير الخارجية الإسرائيلي يطير إلى الأرجنتين وباراجواي

يغادر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر غدا في زيارة رسمية إلى الأرجنتين وباراغواي، حيث سيلتقي بالرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي والرئيس الباراغواياني سانتياغو بينيا.

وسيلقي جدعون ساعر، كلمة في جلسة خاصة لمجلسي الكونغرس. ويرافق الزيارة وفد اقتصادي وتجاري من إسرائيل بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وفي وقت سابق، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، إن الإقالات الأخيرة في صفوف كبار الضباط المسؤولين عن إخفاقات هجوم السابع من أكتوبر؛ تأتي على خلفية الفشل الذريع في منع هذا الهجوم، مؤكدا أن الجيش فشل في ذلك اليوم في مهمته الأساسية المتمثلة في حماية المدنيين في إسرائيل.



جاء ذلك في تعليق رئيس الأركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الأحد، على الإقالات الأخيرة في صفوف كبار الضباط المسؤولين عن إخفاقات هجوم السابع من أكتوبر.



ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن زامير، قوله- في خطاب موجه للشعب الإسرائيلي-: "مواطنو إسرائيل، جنود الجيش الإسرائيلي - عندما توليتُ منصب رئيس الأركان العامة؛ كانت أمامي مهمتان عاجلتان: الأولى هي قيادة الجيش إلى نصر حاسم في حرب متعددة الساحات، وفي سبيل ذلك، إزالة التهديدات الوجودية وإعادة الرهائن، والثانية هي تعزيز ثقة الجمهور بالجيش، وضمان عدم تكرار أحداث السابع من أكتوبر".