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أخبار العالم

طوكيو تلغي تحذيرها بشأن ارتفاع عدد الإصابات بـ «كورونا»

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:22 م
صدى البلد
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ا ش ا
قررت الإدارة المركزية في العاصمة اليابانية طوكيو الخميس إلغاء تحذيرها بشأن زيادة محتملة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه من المقرر أن تعرض حاكمة طوكيو يوريكو كويكي وجهة نظرها حول "تحذير طوكيو"، الذي أصدرته يوم 2 يونيو، في اجتماع حكومي في وقت لاحق اليوم بعد مشاورات مع خبراء الأمراض المعدية.

وفي ضوء استقرار الارتفاع البسيط الذي حدث مؤخرًا في عدد الحالات الجديدة، تخطط الحكومة المحلية في طوكيو للانتقال إلى المرحلة التالية من تخفيف القيود التجارية.

وكانت طوكيو، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 14 مليون نسمة، قد حددت خارطة طريق تتكون من ثلاث خطوات لتخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا وإعادة استئناف الأنشطة الاقتصادية، والتي تتضمن إعادة فتح المتاحف والمدارس والمنشآت الرياضية بدون وجود جمهور خلال المرحلة الأولى، وذلك بعد رفع حالة الطوارئ أواخر مايو الماضي.

وسجلت طوكيو اليوم 22 إصابة جديدة، مقارنة بـ 18 إصابة في اليوم السابق، وقالت إن عدد الحالات اليومية الجديدة وطرق العدوى لا تزال مستقرة لدرجة أقل من شروطها العددية مما يسمح برفع التحذير.
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