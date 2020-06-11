AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كن نفسك.. سعد لمجرد يوجه رسالة لـ الجمهور من داخل سيارته

الخميس 11/يونيو/2020 - 04:33 م
سعد لمجرد
سعد لمجرد
Advertisements
محمد بدران
نشر الفنان المغربي سعد لمجرد، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة له".

وظهر سعد لمجرد من داخل سيارته الخاصة، بإطلالة كاجوال أنيقة وقبعة وعلق قائلًا :"كن نفسك".


يذكر أن، الفنان سعد لمجرد، طرح مؤخرا كليب بعنوان" آسف حبيبي" وهو من إخراج عبدالرفيع العبدوي، والأغنية من كلمات أشرف عرب، وخليفة مناني، وألحان وتوزيع تيزاف، وشاركه في الغناء باند فناير.

وتصدر كل من محمد رمضان وسعد لمجرد مؤشر البحث جوجل بعد إطلاق الفيديو كليب الذي يشهد أول تعاون بينهما من خلال أغنية "إنساى"، وهو من إخراج حسام الحسيني.

وكان سعد لمجرد أعلن في وقت سابق عبر حسابه علي انستجرام عن أغنية تجمعه بمحمد رمضان وكتب: "أغنية الصيف إن شاء الله مع أخي محمد رمضان".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بهذه الطريقة .. يقضى سعد لمجرد أوقاته فى الحجر المنزلى

أحمد سعد يشارك جمهوره فيديو جديدا من مسلسل البرنس

أشكركم على حبكم الخالص.. سعد المجرد يوجه رسالة لجمهوره

سأقدم الأفضل.. سعد لمجرد يحتفل بوصول متابعيه على انستجرام إلى 10 ملايين مشترك

ترشيحاتنا

محمد صلاح يدفع حساب وقود جميع السيارات في إحدى محطات البنزين.. شاهد

نجم الإسماعيلي السابق يطالب بإغلاق قناتى الأهلي والزمالك.. وإنشاء نقابة للاعبين

قرارات جديدة خلال ساعات.. اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تجتمع الآن وتوقعات بتخفيف الإجراءات

إجمالي 16 ألف عالق.. مطار القاهرة يسير 51 رحلة استثنائيه ويستقبل 35 آخرين

بعد وفاته صباح اليوم.. أسرة الفنان محمود مسعود تقرر صلاة الجنازة عليه في المقابر

ضد التعنيف.. نور اللبنانية في جلسة تصوير لمجلة فوج العالمية

AdvertisementS

مد ساعة للمحال التجارية .. تفاصيل إجراءات الحظر الجديدة.. فيديو

الحكومة: دراسة فتح دور العبادة أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بكورونا

مصدر سعودي يكشف لـ صدى البلد موعد فتح المسجد الحرام أمام المصلين

وزير الإعلام: استمرار حظر التجول من الساعة 8 مساء حتى 4 صباحا

حظر تشغيل التكييفات والشيشة والمصاعد بنسبة 50 %.. المنشآت السياحية تكشف الضوابط والاشتراطات الصحية لإعادة التشغيل

3 سيارات خردة.. لقطات من حادث الطريق الدائري بالمعادي بعد انقلاب سيارة نقل

رسوم ترخيص الشيشة 10 آلاف جنيه.. تفاصيل جديدة فى قانون المحال العامة

توفي بكورونا.. على عبدالعال ينعى محسن عادل الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

هل قرار الحكومة بعودة الطيران يشمل الطيران الخارجي.. مصدر حكومي يرد

تخفيف الحظر وفتح المساجد.. 9 قرارات جديدة من الحكومة لـ التعايش مع كورونا

خلال ساعات.. الحكومة تعلن عن عدد من الإجراءات الجديدة

لاتهامهم بالتعدي على القيم الأُسرية.. النيابة: إحالة حنين حسام ومودة الأدهم إلى المحاكمة الجنائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أسباب علمية.. لماذا لا ينجو أصحاب الوزن الزائد من كورونا ؟

شاهد.. اندلاع النيران في سيارة جينيسيس G80 موديل2021 الفاخرة والسبب مجهول.. فيديو

بإطلالة شبابية وكاب.. نادية الجندى تبهر متابعيها بالكاجوال