كن نفسك.. سعد لمجرد يوجه رسالة لـ الجمهور من داخل سيارته

نشر الفنان المغربي سعد لمجرد ، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة له".





وظهر سعد لمجرد من داخل سيارته الخاصة، بإطلالة كاجوال أنيقة وقبعة وعلق قائلًا :"كن نفسك".









يذكر أن، الفنان سعد لمجرد ، طرح مؤخرا كليب بعنوان" آسف حبيبي" وهو من إخراج عبدالرفيع العبدوي، والأغنية من كلمات أشرف عرب، وخليفة مناني، وألحان وتوزيع تيزاف، وشاركه في الغناء باند فناير.





وتصدر كل من محمد رمضان وسعد لمجرد مؤشر البحث جوجل بعد إطلاق الفيديو كليب الذي يشهد أول تعاون بينهما من خلال أغنية "إنساى"، وهو من إخراج حسام الحسيني.





وكان سعد لمجرد أعلن في وقت سابق عبر حسابه علي انستجرام عن أغنية تجمعه بمحمد رمضان وكتب: "أغنية الصيف إن شاء الله مع أخي محمد رمضان".



