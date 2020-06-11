سيارة تقتحم تجمعا للمتظاهرين في إنديانابوليس الأمريكية..فيديو

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها اقتحام حافلة صغيرة تجمع محتجين أثناء مظاهرة سلمية ضد العنصرية في مدينة إنديانابوليس الأمريكية.
ووصلت الشرطة إلى مكان الحادث واعتقلت سائق الحافلة. وأصيب عدة متظاهرين بجروح طفيفة جراء الاقتحام كما فتحت السلطات المحلية تحقيقا في الحدث.
وقررت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" رفع حالة التأهب القصوى لدى بعض الوحدات العسكرية تحسبا لاحتمالية انتشار الشرطة العسكرية في منيابوليس، على خلفية الاحتجاجات ضد مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد الشرطة.
وبحسب وكالة "اسوشيتد برس" صدرت أوامر لجنود من فورت براج في ولاية كارولينا الشمالية، وفورت دروم في نيويورك بالاستعداد للانتشار في غضون ساعات إذا تم استدعاؤهم، حسبما نقلت عن مصادرها.
وأوضحت الوكالة أن جنودا في أماكن أخرى حصلوا على تعليمات مشابهة، حيث قيل لهم أنهم سيحصلون على تعليمات الانتشار قبلها بـ24 ساعة.