بتوجيهات من أبو العينين.. تعقيم وتطهير شوارع الجيزة للوقاية من كورونا.. شاهد

وجه رجل الصناعة، النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، أعضاء حملته بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم العديد من شوارع الجيزة، لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد في إطار المسئولية وانطلاقا من الواجب الوطني لمساندة الدولة في الفترة الحالية.









وقام أعضاء الحملة بتطهير شوارع: السوق التجارى، العزة، يافا، مسجد بدر، مدرسة ناصر التجارية، برسوم، عمار بن ياسر، المدرسة الفنية التجارية المتقدمة، عمر مكرم، الطاهر، 6 اكتوبر، احمد شوقي، فرحات، سعد زغلول من شارع فرحات، عباس السيد، الحمامات العمومية المتواجدة بشارع 6 اكتوبر، وشركة الوردانية لتجارة السيارات ٠







