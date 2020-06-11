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أخبار البلد

بتوجيهات من أبو العينين.. تعقيم وتطهير شوارع الجيزة للوقاية من كورونا.. شاهد

الخميس 11/يونيو/2020 - 05:37 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام - عمر خالد - محمد أبو النور
وجه رجل الصناعة، النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، أعضاء حملته بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم العديد من شوارع الجيزة، لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد  في إطار المسئولية وانطلاقا من الواجب الوطني لمساندة الدولة في الفترة الحالية. 


وقام أعضاء الحملة بتطهير شوارع: السوق التجارى، العزة، يافا، مسجد بدر، مدرسة ناصر التجارية، برسوم، عمار بن ياسر، المدرسة الفنية التجارية المتقدمة، عمر مكرم، الطاهر، 6 اكتوبر، احمد شوقي، فرحات، سعد زغلول من شارع فرحات، عباس السيد، الحمامات العمومية المتواجدة بشارع 6 اكتوبر، وشركة الوردانية لتجارة السيارات٠


وشاركت حملة أبو العينين على مدى ثلاثة أشهر في تنظيم صرف المعاشات بمكاتب البريد والمدارس التى خصصتها محافظة الجيزة لصرف المعاشات، ولاقت تجربة النائب محمد أبو العينين فى إعداد أماكن انتظار لأصحاب المعاشات والتسهيل عليهم، استحسانًا كبيرًا من المواطنين، وتم تكرار هذه التجربة فى عدد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
بتوجيهات من أبو العينين.. تعقيم وتطهير شوارع الجيزة للوقاية من كورونا.. شاهد
بتوجيهات من أبو العينين.. تعقيم وتطهير شوارع الجيزة للوقاية من كورونا.. شاهد
بتوجيهات من أبو العينين.. تعقيم وتطهير شوارع الجيزة للوقاية من كورونا.. شاهد
بتوجيهات من أبو العينين.. تعقيم وتطهير شوارع الجيزة للوقاية من كورونا.. شاهد
بتوجيهات من أبو العينين.. تعقيم وتطهير شوارع الجيزة للوقاية من كورونا.. شاهد
بتوجيهات من أبو العينين.. تعقيم وتطهير شوارع الجيزة للوقاية من كورونا.. شاهد
بتوجيهات من أبو العينين.. تعقيم وتطهير شوارع الجيزة للوقاية من كورونا.. شاهد
بتوجيهات من أبو العينين.. تعقيم وتطهير شوارع الجيزة للوقاية من كورونا.. شاهد
بتوجيهات من أبو العينين.. تعقيم وتطهير شوارع الجيزة للوقاية من كورونا.. شاهد
بتوجيهات من أبو العينين.. تعقيم وتطهير شوارع الجيزة للوقاية من كورونا.. شاهد
بتوجيهات من أبو العينين.. تعقيم وتطهير شوارع الجيزة للوقاية من كورونا.. شاهد
بتوجيهات من أبو العينين.. تعقيم وتطهير شوارع الجيزة للوقاية من كورونا.. شاهد
بتوجيهات من أبو العينين.. تعقيم وتطهير شوارع الجيزة للوقاية من كورونا.. شاهد
بتوجيهات من أبو العينين.. تعقيم وتطهير شوارع الجيزة للوقاية من كورونا.. شاهد
بتوجيهات من أبو العينين.. تعقيم وتطهير شوارع الجيزة للوقاية من كورونا.. شاهد
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