خروج وتعافي 5 حالات جديدة من فيروس كورونا ببنى سويف

أعلنت مديرية الصحة عن تعافى 5 مصابين بفيروس كورونا المستجد وخروجهم من مستشفى الواسطى المركزى شمال المحافظة عائدين إلى منازلهم ، عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.





وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول





واكد على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا ، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة .



