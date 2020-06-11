أبو العينين يعزي النائب محمد الحسيني في وفاة زوجته: نسأل الله أن يجعل خدماته زخرا له ولأهل بيته

تقدم رجل الصناعة، النائب محمد أبو العينين ، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بخالص العزاء والمواساة للنائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في وفاة المغفور لها زوجته.





وقال أبو العينين إن النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، من الكوادر النيابية النشطة في محافظة الجيزة، وله مساهمات عدة في مشروعات القوانين التي أفرزت نمطا حديثا في الإدارة المحلية وأسهمت في القضاء على الفساد في قطاعات المحليات.





وأضاف أن النائب محمد الحسيني، صاحب خدمات جليلة لأهل دائرته، لكنه – وكما أعلن – برغم سعيه الحثيث لتقديم الخدمات لأهل دائرته، سبقته إرادة الله، وفقد زوجته صباح اليوم.









أضاف أبو العينين: نشاطر النائب محمد الحسيني الأحزان ونتقدم له بخالص العزاء والمواساة داعين الله عز وجل أن يتغمد قرينته بواسع رحمته وأن يلهمه الصبر والسلوان، وأن يجعل ما قدمه من خير وما سعى إليه من قضاء حوائج الناس زخرا له ولأهل بيته.



