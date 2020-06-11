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أخبار العالم

4 حالات محلية بينها.. الأردن يسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 05:58 م
الأردن يسجل 27 إصابة
الأردن يسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة الأردنية، إنها سجلت 27 إصابة بفيروس كورونا المستجد، منها 4 حالات محلية.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابات المؤكدة في المملكة إلى 890 حالة.

وسجل الأردن اليوم، أيضا 7 حالات شفاء من فيروس كورونا.

وكان وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، قال في وقت سابق إن المملكة قد تعود إلى إجراءات الإغلاق السابقة في حال تسجيل 10 إصابات محلية يومية لعدة أيام.

وأضاف العضايلة أن الأردن حاليا في مستوى "معتدل الخطورة"، لكن ارتفع عدد الحالات المسجلة داخل البلاد قد يعود بها إلى الوراء لمستوى "متوسط الخطورة "، والذي يستوجب فرض حظر تجول شامل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتقليل عدد ساعات خروج المواطنين وفتح المنشآت.
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