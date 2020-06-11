حارس مرمى الزمالك يهنئ مصطفى محمد بحفل زفافه

هنأ محمد أبو جبل لاعب نادي الزمالك ، صديقه مصطفى محمد مهاجم الفريق بمناسبة حفل زفافه الذي احتفل به امس الأربعاء وسط حضور عدد قليل من لاعبي الفريق الأبيض.









ونشر محمد ابو جبل صورة له على "انستجرام" من حفل الزفاف برفقة مصطفى محمد وعلق "الف مبروك يا حبيبى ".









واقتصر حفل الزفاف على التواجد الأسري وبعض المقربين من اللاعبين فقط، تنفيذا للقرارات التي أعلنها مجلس الوزراء مسبقا بمنع التجمعات وغلق كل الفنادق الخاصة بالأفراح للحد من انتشار فيروس كورونا.









ويخوض لاعبو الفريق الأبيض تدريبات منزلية على فترتين خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.









يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.









ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.







