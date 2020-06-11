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رياضة

تليجراف البريطانية تكشف حجم إصابة محمد صلاح وموقفه من المشاركة في ديربي الميرسيسايد

الخميس 11/يونيو/2020 - 08:51 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد رشاد
كشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية، عن حجم إصابة محمد صلاح النجم المصري المحترف فى صفوف ليفربول الانجليزي، بعد غيابه عن مباراة بلاكبيرن روفرز الودية بسبب الإصابة.


وفاز ليفربول بنتيجة عريضة بسداسية نظيفة على بلاكبيرن، عصر اليوم الخميس، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "آنفيلد"، وديًا في إطار استعدادات الريدز لاستئناف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وإلى جانب جناح ليفربول الطائر محمد صلاح، فلم يتواجد في المباراة كذلك، أندرو روبرتسون بسبب الإصابة.

وقالت الصحيفة، إن ليفربول قد أخطرهم بأنه لا توجد مخاوف بشأن محمد صلاح وروبرتسون رغم غيابهما عن المباراة، مُشيرة إلى أن إصابتهما ليست خطيرة.

واكدت الصحيفة إن صلاح وروبرتسون سيكونان قادرين على اللعب مع ليفربول في أقرب مباراة، إذا ما قرر الفريق خوض مباراة ودية جديدة، قبل مباراة إيفرتون في عودة البريميرليج.

جدير بالذكر أن ليفربول يواجه نظيره إيفرتون، على ملعب "جوديسون بارك"، فى إطار مباريات الجولة الثلاثين من الدوري ، في ديربي الميرسيسايد، يوم الأحد 21 يونيو.
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