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فن

المهن الموسيقية تشكر محسن جابر لعدم طرح أغنية حسن شاكوش مع أحمد سعد

الخميس 11/يونيو/2020 - 08:59 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
وجهت نقابة المهن الموسيقية الشكر إلى شركة مزيكا والقائمين عليها والمنتج الكبير محسن جابر أحد رواد صناعة الموسيقى والغناء في مصر والعالم العربي لاستجابته السريعة لتنفيذ القانون واللوائح التنفيذية وأيضا قواعد النظام العام للدولة المصرية.

جاء ذلك بعد أن منعت الشركة إذاعة أغنية المطرب أحمد سعد والتي شاركه الغناء فيها حسن شاكوش لعدم حصولهما على تصريح النقابة كما أن الأخير ليس عضوا بالنقابة ولا يحمل تصريحا وهو الأمر الذي لا يتفق مع مواد القانون.

كما تهيب النقابة بكل الشركاء القائمين على صناعة الفن والموسيقى من شركات وهيئات وقنوات فضائية اتخاذ مثل هذه المواقف أسوة حميدة والالتزام بالقانون وقواعد النظام العام للدولة المصرية حفاظا على حقوق فنانين هذا الوطن واللوائح المنظمة للعمل وايضا المساهمة في الارتقاء بمستوى الذوق العام.

كان الفنان أحمد سعد قد نشر مقطعا مصورا عبر صفحته بموقع انستجرام يؤكد خلاله تأجيل أغنيته الجديدة التى كان من المنتظر أن يشارك فيها المطرب حسن شاكوش.

وعلق قائلا: تم تأجيل الأغنية بناء علي رغبة النقابه ونظرا لاحترامنا القوانين نلتزم بذلك ونتطلع ان شاء الله لحل الأزمة قريبا.


قررت شركة "مزيكا" تاجيل طرح أغنية "100 حساب" للنجم احمد سعد والنجم حسن شاكوش،ذلك لحين التوصل إلى حل لأزمة الفنان حسن شاكوش مع نقابة المهن الموسيقية.


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