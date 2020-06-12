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فن

مش هتبقي لغيري.. حسن شاكوش ينشر صورا مع خطيبته.. شاهد

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:43 ص
حسن شاكوش
حسن شاكوش
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مصطفى كرم

نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام مجموعة من الصور له مع خطيبته من فوتوسيشن حفل الخطوبه

وعلق حسن شاكوش على الصور قائلا " مش هتبقي لغيري".

واحتفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش ، بخطبته من فتاة من خارج الوسط الفني، وأعقبت تلك الخطبة زفة للعروسين في شوارع بولاق الدكرور، وظهر حسن شاكوش وعروسه في سيارتهما البيضاء يحييان المارة وخلفهما مجموعة من السيارات والموتوسيكلات. 


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خطوبة حسن شاكوش كانت مفاجأة للجميع داخل الوسط الفنى حيث لم يعلن عن أى تفاصيل عنها من قبل.

يذكر أن حسن شاكوش قدم مؤخرا عددا من الأغانى التى نالت إعجاب الجمهور ولعل من أبرزها "بنت الجيران" و"عود البطل".

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