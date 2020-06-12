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أخبار العالم

تفاصيل جديدة حول قضية سمسار الإقامات والمسئول البنغالي في الكويت

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:42 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
نشرت صحيفة "القبس" الكويتية، مساء أمس الخميس، تفاصيل جديدة حول قضية النائب في البرلمان البنغالي، والمتهم بقضية "سمسرة" الإقامات والتأشيرات وغسل الأموال في الكويت. 

وقالت الصحيفة، نقلًا عن مصادرها الخاصة، إن النيابة العامة الكويتية أمرت بضبط وإحضار مواطن بنغالي آخر متورط في نفس القضية، ومن ثم التحقيق معه. 

وتعود تفاصيل القضية، إلى مطلع الأسبوع الجاري، حينما ألقت الشرطة على نائب برلماني بنغلاديشي مشهور في دولته بلقب "كازي كابول"، على خلفية اتهامه بالاتجار بالبشر والتجارة في الإقامة والتأشيرات وغسل الأموال.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية حينذاك عن سفير بنغلاديش في الكويت إس إم أبو الكلام، قوله إنه "سمع أنباء اعتقال النائب في برلمان بلاده وأنه يتواصل مع السلطات الكويتية في هذا الشأن".

ومساء أمس، قالت صحيفة "دكا تريبيون" المحلية في بنغلادش، إن لجنة مكافحة الفساد البنغلادشية طلبت بيانات ومعلومات حول ثروات النائب المتهم وثلاثة من أفراد عائلته، بشأن مزاعم تورطهم في الاتجار بالبشر، وتصدير عمالة إلى الكويت ودول أخرى لقاء مبالغ مالية.

وقالت الصحيفة إن "اللجنة طلبت معلومات من المجلس الوطني للإيرادات، وبنك بنغلادش، ووحدة الاستخبارات المالية حول المتهم وأسرته، وسيتعين على النائب وزوجته النائبة وابنتهما وشقيقة زوجته تقديم جوازات السفر الأصلية وبطاقات الهوية الوطنية وأرقام التعريف الضريبي وإقرارات ضريبة الدخل".


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