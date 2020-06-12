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دراسة: شرب الأطفال لعصير الفاكهة يؤدي إلى أنماط غذائية صحية في مراحل لاحقة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:36 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يمكن أن يؤدي شرب عصير الفاكهة بنسبة 100 في المائة في السنوات الأولى إلى أنماط غذائية صحية في مرحلة لاحقة من الطفولة ، دون التأثير سلبًا على زيادة الوزن.

في دراسة أجرتها جامعة بوسطن ، نُشرت في مجلة BMC Nutrition ، وجد الباحثون أن شرب عصير الفاكهة يعني تناول كميات أكبر من الفاكهة الكاملة بالإضافة إلى جودة نظام غذائي أفضل خلال مرحلة الطفولة وحتى المراهقة المتوسطة.

"يوفر هذا البحث معلومات مهمة تبين أن الأطفال الذين استهلكوا حوالي 1.5 كوبًا من عصير الفاكهة بنسبة 100 في المائة يوميًا خلال سنوات ما قبل المدرسة يميلون إلى الحفاظ على نظام غذائي صحي في مرحلة المراهقة مقارنة بالأطفال الذين شربوا أقل من 1/2 كوب يوميًا خلال مرحلة ما قبل المدرسة". وقالت الباحثة لين إل مور في بيان.

وأضاف الدكتور مور: "بالإضافة إلى ذلك ، على مدى 10 سنوات من المتابعة ، لم يكن استهلاك العصير ضمن النطاق الذي يستهلكه هؤلاء الأطفال (1-2 كوب في اليوم) مرتبطًا بزيادة الوزن الزائد أثناء الطفولة".

من الدراسة ، استنتج الباحثون أن الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة الذين يتناولون كمية أكبر من عصير الفاكهة بنسبة 100 في المائة لديهم مآخذ أعلى بكثير من الفاكهة الكاملة وإجمالي الفاكهة في عمر 14-17 عامًا من الأطفال الذين تناولوا عصيرًا أقل.

وقد وجد كذلك أن الأطفال الذين تناولوا كمية أكبر من عصير الفاكهة خلال سنوات ما قبل المدرسة كان لديهم نظام غذائي أعلى بكثير بالمقارنة مع أولئك الذين تناولوا كميات أقل في جميع الأعمار.

"لاستهلاك الفاكهة ، وخاصة استهلاك الفاكهة الكاملة ، العديد من الفوائد الصحية طوال العمر. وقال الباحث إن تجنب العصير خلال هذه السنوات التكوينية المبكرة قد يكون له آثار غير مقصودة على السلوكيات الغذائية المتطورة ... هذه الفوائد ، المرتبطة بتناول معتدل لعصير الفاكهة بنسبة 100 في المائة ، لم تصاحبها أي آثار ضارة على وزن الطفولة ".
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