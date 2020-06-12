السجن 15 عاما لعاطل شرع في قتل سائق توك توك بالصف





عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وعمرو أحمد عبده .





تلقي قسم شرطة أطفيح بلاغا من المستشفى تفيد بوصول شاب في العقد الثالث من العمر مصابا بطعنات في مناطق متفرقة من جسده، وكدمات وسحجات وتبين أن المجنى عليه يدعى "ح.م" يعمل سائق توك توك ويقيم بمركز أطفيح ولديه محل إقامة آخر بمحافظة بنى سويف.





وأضافت التحقيقات أنه تم إجراء التحريات اللازمة وبسؤال المجنى عليه، أكد أن أحد الأفراد طلب توصيله لقرية في منطقة أطفيح مقابل حصوله على مبلغ مالى، وأثناء سيرهم في الطريق إستغل خلوه من المارة وقام بالاعتداء عليه ومحاولة قتله، وسرقة التوك توك الخاص به من خلال استخدام سلاح أبيض مطواة تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيقات .





وبفحص كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهم وتبين أنه يدعى "ح.ع.س " ٢٣ عاما عامل بشركة ملابس وتم إعداد كمين وألقى القبض عليه أثناء محاولته بيع التوك توك الخاص بالمجنى عليه





وتبين من التحقيقات أنه كان يمر بأزمة مالية وقرر البحث عن مصدر دخل يتمكن من خلاله الحصول على المال بطريقة سريعة فلم يجد أمامه سوى سرقة المواطنين خاصة سائقى التكاتك ويوم الواقعة خرج للطريق العام واستهدف المجنى عليه، وقام بإيقافه وطلب منه إيصاله لإحدى القرى بدائرة مركز أطفيح مقابل دفع مبلغ مالى وأثناء سيرهم في مكان خال من المارة أشهر المتهم سلاحا أبيض في وجه المجنى عليه وهدده بالقتل في حالة عدم ترك التوك توك والتخلى عن متعلقاته الشخصية وعندما حاول المجنى عليه مقاومته تعدى عليه بالضرب وسدد له طعنات في مناطق متفرقة من جسده حتى فقد الوعى وسرق التوك توك الخاص به، وفر هاربا .





حاول بيع التوك توك بمبلغ 7 آلاف جنيه، وتمكن رجال الشرطة من القبض عليه أثناء إتمامه عملية البيع وأمرت النيابة بحبسه إلي أن تم إحالته لمحكمة الجنايات التي قضت بحكمها المتقدم .