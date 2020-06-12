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فن

بعد طرحها.. أغنية كورونا فيروس لـ محمد رمضان تتصدر تريند جوجل

الجمعة 12/يونيو/2020 - 08:51 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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آيه عاطف - شروق إبراهيم
تصدرت أغنية كورونا فيروس، للفنان محمد رمضان، تريند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد وقت قصير من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بـ رمضان، على "يوتيوب".
كما نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة له من كواليس كليبه الجديد كورونا فيروس. 

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وكشف محمد رمضان من خلال الصورة أنه متصدر بـ أغنية "كورونا فيروس" تريند يوتيوب في 12 دولة عربية ومن ابرزهم لبنان، الجزائر، السعودية، الأردن والعراق.

بينما تعاون محمد رمضان مع محمد سامي في كليب "كورونا فيروس"  وتم تصوير فى أحد أماكن التصوير بالمريوطية، حيث صور سامى الكليب على مدار يومين وسط استعدادات كبيرة من تصميم الرقصات الاستعراضية والاعتماد على الصورة المبهرة.

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