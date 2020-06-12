ديبالا ورونالدو يقودان تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة ميلان بـ كأس إيطاليا

استقر ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس بشكل كبير على التشكيل الأساسي لمواجهة إيه سي ميلان، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة كأس إيطاليا.
ويكفى فريق يوفنتوس التعادل السلبي في مباراة الليلة، لخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، بعدما نتهى لقاء الذهاب 1- 1، على ملعب سان سيرو.
ومن المقرر أن يقام لقاء الليلة بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كوورنا في المدرجات.
تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة ميلان:
حراسة المرمى: تشيزني
خط الدفاع: ساندرو - دي ليخت - بونوتشي - خوان كوادرادو.
خط الوسط: ماتويدي - بينتانكور - رامسي.
خط الهجوم: ديبالا - رونالدو - دوجلاس كوستا.