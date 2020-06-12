ديبالا ورونالدو يقودان تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة ميلان بـ كأس إيطاليا





ويكفى فريق يوفنتوس التعادل السلبي في مباراة الليلة، لخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، بعدما نتهى لقاء الذهاب 1- 1، على ملعب سان سيرو.





ومن المقرر أن يقام لقاء الليلة بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كوورنا في المدرجات.





تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة ميلان:





حراسة المرمى: تشيزني





خط الدفاع: ساندرو - دي ليخت - بونوتشي - خوان كوادرادو.





خط الوسط: ماتويدي - بينتانكور - رامسي.





خط الهجوم: ديبالا - رونالدو - دوجلاس كوستا.





استقر ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس بشكل كبير على التشكيل الأساسي لمواجهة إيه سي ميلان، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة كأس إيطاليا.