غياب إبراهيموفيتش.. تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة يوفنتوس بكأس إيطاليا





ويحتاج فريق ميلان للفوز في مباراة اليوم بأي نتيجة أو التعادل بهدفين أو أكثر، للتأهل إلة إلى المباراة النهائية.





وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1 ، على ملعب سان سيرو.





ومن المقرر أن يغيب زلاتان إبراهيموفيتش عن تشكيلة ميلان في لقاء الليلة للإيقاف.





تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة يوفنتوس:





حراسة المرمى: دونا روما.





خط الدفاع: كونتي - رومانيولي - كيير - كالابريا.





خط الوسط: فرانك كيسي- إسماعيل بن ناصر - أوغلو.





الهجوم: بونافينتورا - ريبيتش.

استقر ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق إيه سي ميلان بشكل كبير على التشكيل الأساسي لمواجهة يوفنتوس، اليوم، الجمعة، في تمام، التاسعة مساء، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي في بطولة كأس إيطاليا.