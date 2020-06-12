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أخبار العالم

بدء الجلسة الطارئة لـ حكومة لبنان.. وتوجه لإقالة حاكم مصرفها

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:59 ص
بدء الجلسة الطارئة
بدء الجلسة الطارئة لـ حكومة لبنان
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شيماء مصطفى
بدأ مجلس الوزراء اللبناني، اجتماعه الطارئ بحضور حاكم مصرف لبنان لبحث الأوضاع المالية بعد ليلة من الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها البلاد.

وترأس الاجتماع رئيس الوزراء حسان دياب، وفي حضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووفد من نقابة الصرافين الذي سيحضر جزءا من الجلسة.

وكانت إذاعة "إل بي سي" اللبنانية، كشفت في وقت سابق، أن اتصالات جرت في ​الساعات​ الماضية، بشأن توجه لإقالة حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ برغم اعتراف القوى السياسية بصعوبة هذا القرار.

ووفقا للإذاعة فإن رئيس الحكومة ​حسان دياب​ يرغب في إقالة سلامة، ومسؤولون داخل الحكومة لا تمانع، فيما يعارض آخرون خشية انهيار الوضع النقدي.

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