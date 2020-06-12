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محافظات

أوقاف الدقهلية تعقد اجتماعا لمناقشة استعدادات فتح المساجد

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:05 م
صدى البلد
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همت الحسينى
عقد الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الاوقاف بالدقهلية اجتماعا بمديري الإدارات الفرعية وذلك بمقر دار مناسبات مسجد أبو دبوس بالمنصورة وذلك لمناقشة الاستعدادات اللازمة والتدابير الإحترازية حالة فتح المساجد بإذن الله.

فيما يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف عقب اعلان لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء فى اجتماعها امس عن دراسة فتح العبادة في الأول من يوليو المقبل بالمحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا.

وأكد الشيخ طه زيادة على ضرورة تهيئة المساجد أمام المصلين بكل ما تحمله الكلمة من أعمال نظافة وتعقيم واعتبار المسافات الفارقة وارتداء الكمامات الطبية وعدم المصافحة بالاضافه الى التعليمات التى سيعل عنها فور صدور قرار الفتح.

 كما وجه بإعداد اللافتات الإسترشادية للمواطنين بالمساجد حتى تكون المساجد على استعداد تام حالة صدور تعليمات رسمية من وزارة الأوقاف داعيا الله مصر من كل سوء ومكروه.
أوقاف الدقهلية تعقد اجتماعا لمناقشة استعدادات فتح المساجد
أوقاف الدقهلية تعقد اجتماعا لمناقشة استعدادات فتح المساجد
أوقاف الدقهلية تعقد اجتماعا لمناقشة استعدادات فتح المساجد
أوقاف الدقهلية تعقد اجتماعا لمناقشة استعدادات فتح المساجد
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