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أخبار العالم

الرئيس القبرصي يهاجم أردوغان: لديه رغبة توسعية وينتهك القانون الدولي

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:37 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أكد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، أن عمليات الحفر التركية قبالة ساحل قبرص تتعارض مع القانون الدولي وتنتهك سيادة قبرص. 

وأضاف الرئيس القبرصي في حوار مع صحيفة "Die Welt" الالماني أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لديه رغبة توسعية في الشرق الاوسط. 

وتابع أن: "أردوغان مثير للمشاكل. إنه يريد تحويل تركيا إلى قوة عظمى متوسطية. تشكل الأنشطة غير القانونية في المياه القبرصية جزءا من سياسات تركيا المتغيرة في شرق البحر الأبيض المتوسط. ومن الأمثلة الأخرى الإجراءات التوسعية في سوريا وليبيا وضد اليونان”. 

وذكر أنه يعتمد على شركائه في المسائل الامنية والمواجهات، بسبب عدم امتلاك بلاده لسلاح جوي أو قوات بحرية. 

وأكد في النهاية على عدم استعداد تركيا لإجراء أي مفاوضات مع الجانب القبرصي، وهو ما يتضح في الجرائم التي ينفذها. 
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