AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الاقتصاد البريطاني ينكمش 20,4% بفعل كورونا.. تفاصيل

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:22 م
الاقتصاد البريطاني
الاقتصاد البريطاني ينكمش بفعل كورونا
Advertisements
سمر صالح
تراجع إجمالي الناتج الداخلي البريطاني بنسبة 20,4% في ابريل، أول شهر كامل طبقت خلاله إجراءات عزل لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن المكتب الوطني للإحصاءات الجمعة.

وقال مكتب الإحصاءات إن التراجع القياسي جاء بعد انخفاض نسبته 5,8 بالمئة في إجمالي الناتج الداخلي في مارس.

وبدأت إجراءات الحجر في 23 مارس وأدت إلى توقف مفاجئ للنشاط الاقتصادي في هذا البلد الثاني في العالم في عدد الوفيات بوباء كوفيد-19 الذي بلغ أكثر من 41 ألفا من الإصابات المؤكدة.

وبدأ رفع القيود تدريجيا وستفتح كل المتاجر باستثناء المطاعم والحانات أبوابها من جديد اعتبارا من الإثنين.

وقال خبير الإحصاء في المكتب الوطني جوناثان أثاو إن "انخفاض إجمالي الناتج الداخلي في ابريل هو الأكبر الذي يسجل في المملكة المتحدة، وأكبر بثلاث مرات من الشهر الماضي وبعشر مرات من التراجع الذي سجل في بداية وباء كوفيد-19".

وأضاف: "باختصار سجل الاقتصاد البريطاني انكماشا نسبته نحو 25 بالمئة في إبريل بالمقارنة مع فبراير".


وخلال الأشهر الثلاثة بين فبراير وإبريل إنخفض إجمالي الناتج الداخلي البريطاني 10,4 بالمئة بالمقارنة مع الأشهر الثلاثة التي سبقت، وتستعد المملكة المتحدة لركود تاريخي.

ومع تراجع النشاط بنسبة 2 بالمئة في الربع الأول، يتوقع خبراء الاقتصاد انهيارا غير مسبوق في الفصل الثاني قد يصل إلى 35 % بالمقارنة مع الفصل السابق، حسب مكتب مسؤولية الميزانية (او بي آر) الذي ينشر تقديرات لحساب الحكومة.

ويترافق تراجع النشاط مع ارتفاع حجم البطالة مع موجة إلغاء وظائف تتسع وتطال قطاعات عدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أزمة كبرى.. الاقتصاد البريطاني مهدد بالانكماش 35% بسبب كورونا

انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السعودي لأقل مستوى منذ 2011

تداعيات كورونا.. فرنسا تدخل في ركود فني وإسبانيا ترى أسوأ أداء اقتصادي منذ 2009

بريطانيا تقدم 32 مليار استرلينى للشركات المتضررة من جائحة كورونا

انخفاض الناتج الصناعي الألماني بمعدل قياسي خلال إبريل

ترشيحاتنا

سوني تعلن رسميا عن PS5 بأكثر من 4000 لعبة.. كل ما تريد معرفته عن بلاي ستيشن 5.. فيديو

حرامي النفط والغاز.. أردوغان يلف الحبل حول رقبته بمغامرات عسكرية فاشلة واقتصاد متدهور

تركيا تجري تدريبا مشتركا بين القوات البحرية والجوية في البحر المتوسط

الصين تبدأ تجربة لقاح كورونا المحتمل على المسافرين إلى الخارج

بـ صورة مع والده.. كريم قاسم يعلن شفاءه من فيروس كورونا

باتخاذ 3 قرارات.. اتحاد الكرة يضع سيناريو إلغاء الدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص علاج للبشرة.. فوائد مقشر القهوة التركية

في ظل انتشار كورونا.. 5 عناصر غذائية تقوي مناعة الحامل

شاهد.. تصميم تخيلي لسيارة ميتسوبيشي 4000 GT الرياضية