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توك شو

شرطي ينقذ طفلا سقط من سيارة مسرعة بـ روسيا.. فيديو

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:14 م
طفل يسقط من سيارة
طفل يسقط من سيارة مسرعة
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها لقطات أنقاذ شرطي طفلا سقط من سيارة تسير في إحدى الطرق السريعة في مدينة خاباروفسك الروسية.

ووقع الحادث، بسبب فقد السائق السيطرة على سيارته لحظة تحويل اتجاهها واصطدمها بسيارة أخرى تسير باتجاه معاكس. 

وبفقدان السائق الوعي لحظة الاصطدام استمرت سيارته في الدوران لأن قدم السائق بقيت على دواسة البنزين ثم ارتطمت بالرصيف.

ويظهر مقطع الفيديو كيف طار صبي إثر الاصطدام من نافذة حافلة صغيرة، وأسرع شاهد عيان، اتضح فيما بعد أنه شرطي، إلى مكان الحادث على الفور، وحمل الطفل قبل أن يقع تحت عجلات السيارة المتهورة.
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