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ديني

الأوقاف: صلاة الجمعة المقبلة من السيدة زينب عن أدب المحن مع الله

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:26 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أعلنت وزارة الأوقاف، أنه سيتم نقل صلاة الجمعة القادمة 27 شوال 1441هـ الموافق 19/ 6/ 2020م من مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها).

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة: أدب المحن (الأدب مع الله “عز وجل” والأدب مع الخلق) ، وبحضور نحو عشرين مصليًّا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف , وبالالتزام بالضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس.

وأضافت، أن إقامة الجمعة القادمة 19 / 6 / 2020 م قاصرة على مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) فقط.

وتابعت: نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين
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