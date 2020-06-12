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اقتصاد

جهاز أكتوبر يواصل أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين خلال أوقات الحظر

الجمعة 12/يونيو/2020 - 05:01 م
هيئة المجتمعات العمرانية
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
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آمنة عبدالعظيم
قال المهندس شريف الشربينى رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إن الجهاز مستمر فى أعمال تخطيط ودهانات للأعمدة وصيانة الإنارة وتدعيم الزراعات بالزهور ورفع كفاءة الطرق ورفع الأتربة ومخلفات القمامة لمحور 26 يوليو وأعمال زراعة طريق المدينة التعليمية .

ويأتي ذلك فى إطار تفعيل تنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين بمدينة 6 أكتوبر واستغلالًا لأوقات الحظر.

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وكذلك كلف رئيس الجهاز نواب رئيس الجهاز والمعاونون بالمتابعه الميدانية للمشروعات المختلفة.

على أن يتم تنظيم متابعة للأعمال التى تتم فى اطار الخطة الموضوعة لهذا الشأن، والتى يتم تنفيذها لرفع كفاءة الشوارع والميادين بتكثيف أعمال رفع مخلفات القمامة والاتربة أولًا بأول .

وفى ذات السياق أكد رئيس الجهاز أن هذه الحملات مستمرة داخل كافة احياء المدينة للارتقاء بالشارع وتحقيقًا لإرضاء المواطنين.

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