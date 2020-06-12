1095 إصابة و39 وفاة جديدة بفيروس كورونا في العراق

سجلت السلطات الصحية في العراق 1095 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
أعلن العراق 39 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات 496 حالة.
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بينما بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في العراق ١٧٧٧٠ حالة، فيما أبلغت السلطات العراقية عن 300 حالة شفاء إضافية من فيروس كورونا.
يذكر أن دراسة علمية توصلت مؤخرا إلى أن بعض أشكال نزلات البرد قد تساعد في توفير مناعة داخل جسم الشخص للحماية من فيروس كورونا، وطبقا لبحث خبراء المناعة ، فإن الحماية تستمر ضد الفيروس المستجد حتى 17 عاما.