1095 إصابة و39 وفاة جديدة بفيروس كورونا في العراق

سجلت السلطات الصحية في العراق 1095 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





أعلن العراق 39 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات 496 حالة.





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بينما بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في العراق ١٧٧٧٠ حالة، فيما أبلغت السلطات العراقية عن 300 حالة شفاء إضافية من فيروس كورونا.



