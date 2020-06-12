تجار الكيف .. أمن الجيزة يداهم أوكار المخدرات ويكافح بث السموم

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة حملات أمنية موسعة خلال 48 ساعة لضبط الخارجين عن القانون، حيث واصلت الإدارة العامة لـ مباحث الجيزة بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، حملاتها الأمنية على البؤر الإجرامية بالقطاع.









زراعات أوسيم

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة قيام 3 من العناصر الإجرامية "لهم معلومات جنائية" بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة، واتخاذهم من إحدى المناطق الزراعية كائنة بدائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم بندقية آلية وفرد خرطوش وطلقة من ذات العيار و283 لفافة لمخدر الهيروين ومبلغ مالى.









تاجر هيروين إمبابة

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عقب تحريات مسبقة عن ضبط أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة واتخاذه من دائرة القسم وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 720 جرام – 45 كيس لمخدر الآيس وزنت 150 جرام، مبلغ مالى.





تاجر حشيش

وأكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام عنصر إجرامي باتخاذ دائرة قسم إمبابة، مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور "له معلومات جنائية" مقيم بمنطقة الوراق، وبحوزته 16 قطعة كبيرة الحجم لمخدر الحشيش وزنت 1,920 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول .





تاجر هيروين أكتوبر

بينما أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام عنصر إجرامي باتخاذ دائرة قسم أكتوبر ثان، مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور "له معلومات جنائية" لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزته طبنجة معدلة عيار 9مم – 200 لفافة لمخدر الهيروين وزنت 300 جرام - مبلغ مالى – ميزان حساس.





بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية للدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم للنيابة المختصة للتحقيق.









حملات مستمرة

فيما تباشر الأجهزة بالمديرية حملاتها المستمرة لضبط تجار وحائزي المواد المخدرة ومنعهم من بث السموم في الشارع الجيزاوي، وكذلك مداهمة البؤر الإجرامية لضبط حائزي الأسلحة النارية وتجار السلاح.



