تحيا مصر بعلمها.. عظماء ومشاهير تخرجوا من جامعة القاهرة على مر العصور "تعرف عليهم"

جامعة القاهرة .. صرح تعليمي عريق على ارض مصر ، ولد من رحمه العديد من الشخصيات البارزة ليس فقط على المستوى المصري بل على المستوى العربي والعالمي.
حيث شهدت جامعة القاهرة منذ نشأتها على مر العصور السابقة ، تخريج العديد من الشخصيات المشهورة في السياسة والفن والأدب والطب على مستوى العالم.
وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد، أبرز هذه الشخصيات التي تلقت شهادتها من جامعة القاهرة التي تعد من أعرق الجامعات في مصر والوطن العربي.
*طه حسين (عميد الأدب العربي):
نال شهادة الدكتوراة من جامعة القاهرة عام 1913
* يحيى حقي ( أحد رواد الحركة الأدبية الحديثة في مصر في القرن العشرين ):
التحق بمدرسة الحقوق السلطانية العليا في جامعة فؤاد الأول "جامعة القاهرة"، وكانت وقتئذٍ لا تقبل سوى المتفوقين، و حصل منها على درجة (الليسانس) في الحقوق عام 1925، وقد أبدع في العديد من المعايير الأدبية مثل: القصة القصيرة والرواية والنقد الأدبي والمقالات والتأملات والترجمة الأدبية.
* نجيب محفوظ ( الكاتب والروائي المصري الكبير) :
درس في قسم الفلسفة فى كلية الآداب فى جامعة فؤاد الأول ( جامعة القاهرة ) و حصل على ليسانس فى الفلسفة عام 1934 ، وقد نشر أكثر من خمسين كتابًا خياليًا تمت ترجمة العديد منها ونشرها باللغة الإنجليزية، في عام 1988 حصل على جائزة نوبل في الأدب.
* سهير القلماوي ( كاتبة ومترجمة وأول امرأة تنضم إلى جامعة القاهرة) :
كانت من السيدات الأوليات اللواتي ارتدن جامعة القاهرة وفي عام 1941 أصبحت أول امرأة مصرية حصلت على الماجستير والدكتوراه في الآداب لأعمالها في الأدب العربي بعد التخرج، وعينتها الجامعة كأول مُحاضِرة تشغل هذا المنصب ، وكانت أيضًا من أوائل السيدات اللائي شغلن منصب الرؤساء من ضمن ذلك رئيسة قسم اللغة العربية في جامعة القاهرة.
* زكي نجيب محمود (فيلسوف المؤلفين ومؤلف الفلاسفة) :
تخرج من كلية الآداب بجامعة القاهرة عام 1930 ، و حصل على درجة الدكتوراه في إنجلترا ثم عاد إلى مصر وأصبح أستاذًا للفلسفة.
* سلطان بن محمد القاسمي "حاكم الشارقة":
حصل على البكالوريوس في علوم الهندسة الزراعية، كلية الزراعة، جامعة القاهرة، القاهرة، مصر، 1971 م.
* سميرة موسى (العالمة النووية المصرية ) :
اختارت سميرة موسى كلية العلوم جامعة القاهرة، على الرغم من أن مجموعها كان يؤهلها لدخول كلية الهندسة حينما كانت أمنية أي فتاة في ذلك الوقت هي الالتحاق بـكلية الآداب، وهناك لفتت نظر أستاذها الدكتور علي مصطفى مشرفة، وهو أول مصري يتولي عمادة كلية العلوم. تأثرت به تأثرا مباشرا؛ ليس فقط من الناحية العلمية بل أيضا بالجوانب الاجتماعية في شخصيته.
* مفيدة عبد الرحمن (أول امرأة تمارس مهنة المحاماة في القاهرة) :
التحقت عام 1935 بجامعة الملك فؤاد الأول (جامعة القاهرة حاليًا) لدراسة القانون، كانت أول امرأة متزوجة تلتحق بها، وأصبحت فيما بعد أول أم تتخرج منها
* نعيمة إلياس الأيوبي ( أول امرأة تحصل على درجة البكالوريوس في كلية الحقوق في مصر)
كانت من أوائل الفتيات اللاتي التحقن جامعة فؤاد الأول "جامعة القاهرة" حاليًا عام 1929
* حسن فهمي البدوي ( وزير العدل في عهد الرئيس محمد انور السادات) :
تخرج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة.
* حكمت أبو زيد وزير الشئون العلمية المصرية (1962-1965) في عهد جمال عبد الناصر:
حيث تخرجت من كلية الآداب قسم التاريخ بجامعة القاهرة عام 1940 ، واصبحت أول إمرأة تشغل منصب وزاري في مصر.
* بطرس بطرس غالي، الدبلوماسي مصري :
حيث تخرج من جامعة القاهرة عام 1946 ، وأصبح سادس أمناء جامعة الدول العربية في الفترة من يناير 1992 حتى ديسمبر 1992
* البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية:
تخرج من كلية الآداب قسم التاريخ 1947 ، حيث درس التاريخ الفرعوني والإسلامي والتاريخ الحديث، وحصل على الليسانس بتقدير (ممتاز)
* محمد حسنين هيكل، الكاتب الصحفي والمفكر مصري البارز:
تخرج من كلية الحقوق جامعة فؤاد الاول "جامعة القاهرة" عام 1944 ، وأصبح رئيس تحرير جريدة الأهرام من 1957 حتى 1974.
* سعد عزيز ابراهيم، أسقف الكنيسة القطبية :
تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1940 ، وقُتل في حادث اغتيال أنور السادات عام 1981.
* إحسان عباس (باحثًا وناقدًا أدبيًا فلسطينيًا )
حصل على درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من جامعة القاهرة بين عامي 1950 و 1960.
* لطيفة الزيات ( فنانة ومفكرة مصرية)
حصلت على الدكتوراه في الأدب الإنجليزي من جامعة القاهرة عام 1957. كانت رئيسة قسم اللغة الإنجليزية هناك من (1976-1983).
* عثمان أحمد عثمان، مهندس وسياسي مصري، ومؤسس شركة المقاولون العرب :
درس في كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، و تخصص في قسم الهندسة المدنية ، وتخرج من الجامعة في عام 1940 حاصلا على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية.
* ياسر عرفات الرئيس الفلسطيني ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية (1969-2004):
حيث تخرج من كلية الهندسة، جامعة الملك فؤاد عام 1956.
* يوسف إدريس طبيب وكاتب مصري:
حاز على بكالوريوس الطب بجامعة القاهرة عام 1947 وفي 1951 تخصص في الطب النفسي.
* عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية:
وحصل على إجازة في الحقوق من جامعة القاهرة عام 1957.
* الدكتور مجدي يعقوب، أستاذ جراحة القلب في جامعة لندن :
تخرج من كلية الطب جامعة القاهرة عام 1957.
* غازي القصيبي، سياسي ليبرالي سعودي، وزير العمل السعودي:
حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1961.
* الدكتور محمد البرادعي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية من 1997 حتى 2005:
تخرج من كلية الحقوق في جامعة القاهرة سنة 1962 بدرجة ليسانس الحقوق ، وحصل على جائزة نوبل في السلام عام 2005.
* الرئيس العراقي صدام حسين:
تخرج من كلية الحقوق (جامعة القاهرة) 1963 ، واصبح رئيس العراق منذ 1979 حتى الاحتلال الأمريكي للعراق في أبريل 2003.
* الدكتور كمال منصور أستاذ متقاعد لجراحة القاهرة في كلية الطب، جامعة إموري:
التحق بكلية الطب بجامعة القاهرة، حصل على الماجستير من إموري عام 1968 ، و قام بتدريس الجراحين في كلية الطب، جامعة القاهرة، المعهد القومي للأورام، كلية الطب، جامعة طنطا، ومستشفى الجلاء العسكري بالقاهرة.
* الدكتور عصام شرف "رئيس وزراء مصر الاسبق":
حصل شرف على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة القاهرة سنة 1975
*الدكتور زغلول النجار (الداعية الاسلامي المصري) :
التحق زغلول بكلية العلوم جامعة القاهرة وتم افتتاح قسم جديد فيها هو قسم الجيولوجيا. أحب زغلول القسم بفضل رئيس القسم وهو دكتور ألماني، فدخله وتفوق فيه وحصل في النهاية على درجة بكالوريوس العلوم بمرتبة الشرف.
*الدكتور مصطفى محمود (كاتب وطبيب وأديب مصري) :
دخل كلية طب قصر العينى جامعة القاهرة وتخصص في جراحة المخ والأعصاب.
* علي عبد الغني (عالم مصري بارز في علم الأحياء والبحرية )
تخرج من كلية الزراعة عام 1966 ، ثم التحق في وقت لاحق بجامعة أوبرن وجامعة أيداهو وكذلك العمل مع منظمة الأغذية والزراعة .
* غازي القصيبي ( سياسي ليبرالي سعودي و روائي ووزير العمل السعودي و مفكر)
حصل على شهادة الحقوق من جامعة القاهرة عام 1961.
* الفنان المصري عمر الشريف
درس الرياضيات والفيزياء بجامعة القاهرة وتخرج عام 1963.
*أحمد عز (السياسي المصري ورجل الاعمال)
تخرج من كلية الهندسة بجامعة القاهرة في منتصف الثمانينيات وحصل على شهادة في الهندسة المدنية.
* جورج إسحاق (القيادي السياسي المصري )
تخرج بدرجة بكالوريوس في التاريخ من جامعة القاهرة عام 1964.
* سامح فهمي (كان وزير البترول السابق في مصر)
تخرج بدرجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة القاهرة عام 1973.
* يوسف بطرس غالي (سياسي وكان وزير المالية السابق في مصر):
في مدينة القاهرة في سنة 1974 م حصل على بكالوريوس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة
* هاني هلال (وزير التعليم العالي المصري الاسبق والمستشار الثقافي والعلمي السابق في السفارة المصرية في باريس)
حصل على بكالوريوس هندسة المناجم من كلية الهندسة ، جامعة القاهرة ، بدرجة إمتياز مع مرتبة الشرف في يوليو 1974.
* أحمد نظيف (رئيس وزراء مصر الاسبق)
التحق بعدها بكلية الهندسة بجامعة القاهرة قسم الاتصالات والإلكترونيات وتخرج منها عام 1973. ثم حصل على الماجستير في هندسة الكهرباء العام 1976
* عزت القمحاوي ( روائي مصري) :
تخرج من قسم الصحافة في كلية الإعلام بجامعة القاهرة عام 1983.
* مصطفى العبسي ( أستاذ الطب السلوكي وعلم الأعصاب في كلية الطب بجامعة مينيسوتا )
حصل على درجة البكالوريوس في علم النفس من جامعة القاهرة عام 1985 ، وقد حصل على العديد من الجوائز الفخرية بما في ذلك جائزة هربرت فاينر للتقدم المبكر وجائزة نيل إلغر ميلر للباحثين الصغار.
* طاهر الجمل ( رائد في علم التعمية ومخترع خوارزمية التشفير)
حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة القاهرة عام 1977 وشهادة الماجستير والدكتوراه في علوم الكمبيوتر من جامعة ستانفورد عام 1984. شغل منصب كبير العلماء في نتسكيب من عام 1995 إلى عام 1998.
* الدكتور محمد عثمان الخشت ( أستاذ فلسفة الدين والفلسفة المعاصرة ورئيس جامعة القاهرة حاليا)
حصل الخشت على درجة الليسانس من قسم الفلسفة بكلية الآداب، جامعة القاهرة بتقدير مُمتاز مع مرتبة الشرف عام 1986 ، ثم حصل على درجة الماجستير من القسم ذاته في المذاهب الحديثة والمُعاصرة وتخصص ما بعد الطبيعة بتقدير مُمتاز عام 1990 ، وتلى ذلك حصوله على درجة الدكتوراه في فلسفة الأديان بمرتبة الشرف الأولى من الجامعة ذاتها عام 1993.
* رفيق حبيب(باحث مصري وناشط سياسي)
تخرج من كلية الآداب جامعة القاهرة من قسم علم النفس في عام 1982
* طارق كامل ( وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاسبق)
حصل على درجة البكالوريوس عام 1985 وعلى درجة الماجستير عام 1988 من قسم الاتصالات والإلكترونيات من كلية الهندسة جامعة القاهرة.
*الدكتور محمود محيي الدين (وزير الاستثمار الأسبق في مصر)
حصل على بكالوريوس اقتصاد بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة عام 1986 وكان ترتيبه الأول على دفعته
* السيدة جيهان السادات (زوجة الرئيس أنور السادات )
حصلت على بكالوريوس في الأدب العربي، جامعة القاهرة عام 1977 . ماجستير في الأدب المقارن، جامعة القاهرة عام 1980 . دكتوراه في الأدب المقارن، جامعة القاهرة عام 1986, ثم نالت درجة الدكتوراة من كلية الآداب بجامعة القاهرة تحت إشراف الدكتورة العالمة سهير القلماوي. ثم بعد ذلك عملت بهيئة التدريس بجامعة القاهرة.
* نصر حامد أبو زيد ( ناشط حقوقي ومدني مصري )
حصل على الدكتوراه في الدراسات العربية والإسلامية من جامعة القاهرة عام 1981.
* حسين بصير ( عالم آثار وروائي مصري )
في عام 1994 حصل على شهادة البكالوريوس في علم المصريات من جامعة القاهرة.
* الدكتور عصام حجي (عالم فضاء بارز في برنامج استكشاف المريخ التابع لناسا )
تخرج من كلية العلوم في جامعة القاهرة في عام 1997 ، يعمل حاليًا كعالم في معهد بحثى في هيوستن بولاية تكساس في الولايات المتحدة حيث يعمل أيضًا في عدد من مشاريع وكالة ناسا.