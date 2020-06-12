تحيا مصر بعلمها.. عظماء ومشاهير تخرجوا من جامعة القاهرة على مر العصور "تعرف عليهم"

جامعة القاهرة .. صرح تعليمي عريق على ارض مصر ، ولد من رحمه العديد من الشخصيات البارزة ليس فقط على المستوى المصري بل على المستوى العربي والعالمي.





حيث شهدت جامعة القاهرة منذ نشأتها على مر العصور السابقة ، تخريج العديد من الشخصيات المشهورة في السياسة والفن والأدب والطب على مستوى العالم.





وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد، أبرز هذه الشخصيات التي تلقت شهادتها من جامعة القاهرة التي تعد من أعرق الجامعات في مصر والوطن العربي.





*طه حسين (عميد الأدب العربي):

نال شهادة الدكتوراة من جامعة القاهرة عام 1913





* يحيى حقي ( أحد رواد الحركة الأدبية الحديثة في مصر في القرن العشرين ):

التحق بمدرسة الحقوق السلطانية العليا في جامعة فؤاد الأول "جامعة القاهرة"، وكانت وقتئذٍ لا تقبل سوى المتفوقين، و حصل منها على درجة (الليسانس) في الحقوق عام 1925، وقد أبدع في العديد من المعايير الأدبية مثل: القصة القصيرة والرواية والنقد الأدبي والمقالات والتأملات والترجمة الأدبية.



* نجيب محفوظ ( الكاتب والروائي المصري الكبير) : درس في قسم الفلسفة فى كلية الآداب فى جامعة فؤاد الأول ( جامعة القاهرة ) و حصل على ليسانس فى الفلسفة عام 1934 ، وقد نشر أكثر من خمسين كتابًا خياليًا تمت ترجمة العديد منها ونشرها باللغة الإنجليزية، في عام 1988 حصل على جائزة نوبل في الأدب.

* سهير القلماوي ( كاتبة ومترجمة وأول امرأة تنضم إلى جامعة القاهرة) : كانت من السيدات الأوليات اللواتي ارتدن جامعة القاهرة وفي عام 1941 أصبحت أول امرأة مصرية حصلت على الماجستير والدكتوراه في الآداب لأعمالها في الأدب العربي بعد التخرج، وعينتها الجامعة كأول مُحاضِرة تشغل هذا المنصب ، وكانت أيضًا من أوائل السيدات اللائي شغلن منصب الرؤساء من ضمن ذلك رئيسة قسم اللغة العربية في جامعة القاهرة.





* زكي نجيب محمود (فيلسوف المؤلفين ومؤلف الفلاسفة) : تخرج من كلية الآداب بجامعة القاهرة عام 1930 ، و حصل على درجة الدكتوراه في إنجلترا ثم عاد إلى مصر وأصبح أستاذًا للفلسفة.

* سلطان بن محمد القاسمي "حاكم الشارقة": حصل على البكالوريوس في علوم الهندسة الزراعية، كلية الزراعة، جامعة القاهرة، القاهرة، مصر، 1971 م.

* سميرة موسى (العالمة النووية المصرية ) : اختارت سميرة موسى كلية العلوم جامعة القاهرة، على الرغم من أن مجموعها كان يؤهلها لدخول كلية الهندسة حينما كانت أمنية أي فتاة في ذلك الوقت هي الالتحاق بـكلية الآداب، وهناك لفتت نظر أستاذها الدكتور علي مصطفى مشرفة، وهو أول مصري يتولي عمادة كلية العلوم. تأثرت به تأثرا مباشرا؛ ليس فقط من الناحية العلمية بل أيضا بالجوانب الاجتماعية في شخصيته.

* مفيدة عبد الرحمن (أول امرأة تمارس مهنة المحاماة في القاهرة) : التحقت عام 1935 بجامعة الملك فؤاد الأول (جامعة القاهرة حاليًا) لدراسة القانون، كانت أول امرأة متزوجة تلتحق بها، وأصبحت فيما بعد أول أم تتخرج منها

* نعيمة إلياس الأيوبي ( أول امرأة تحصل على درجة البكالوريوس في كلية الحقوق في مصر) كانت من أوائل الفتيات اللاتي التحقن جامعة فؤاد الأول "جامعة القاهرة" حاليًا عام 1929



* حسن فهمي البدوي ( وزير العدل في عهد الرئيس محمد انور السادات) : تخرج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة.





* حكمت أبو زيد وزير الشئون العلمية المصرية (1962-1965) في عهد جمال عبد الناصر:

حيث تخرجت من كلية الآداب قسم التاريخ بجامعة القاهرة عام 1940 ، واصبحت أول إمرأة تشغل منصب وزاري في مصر.





* بطرس بطرس غالي، الدبلوماسي مصري :

حيث تخرج من جامعة القاهرة عام 1946 ، و أصبح سادس أمناء جامعة الدول العربية في الفترة من يناير 1992 حتى ديسمبر 1992





* البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية :

تخرج من كلية الآداب قسم التاريخ 1947 ، حيث درس التاريخ الفرعوني والإسلامي والتاريخ الحديث، وحصل على الليسانس بتقدير (ممتاز)









* محمد حسنين هيكل، الكاتب الصحفي والمفكر مصري البارز:

تخرج من كلية الحقوق جامعة فؤاد الاول "جامعة القاهرة" عام 1944 ، وأصبح رئيس تحرير جريدة الأهرام من 1957 حتى 1974.





* سعد عزيز ابراهيم، أسقف الكنيسة القطبية :

تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1940 ، و قُتل في حادث اغتيال أنور السادات عام 1981.





* إحسان عباس (باحثًا وناقدًا أدبيًا فلسطينيًا ) حصل على درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من جامعة القاهرة بين عامي 1950 و 1960.

* لطيفة الزيات ( فنانة ومفكرة مصرية) حصلت على الدكتوراه في الأدب الإنجليزي من جامعة القاهرة عام 1957. كانت رئيسة قسم اللغة الإنجليزية هناك من (1976-1983).





* عثمان أحمد عثمان، مهندس وسياسي مصري، ومؤسس شركة المقاولون العرب :

درس في كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، و تخصص في قسم الهندسة المدنية ، وتخرج من الجامعة في عام 1940 حاصلا على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية.





* ياسر عرفات الرئيس الفلسطيني ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية (1969-2004):

حيث تخرج من كلية الهندسة، جامعة الملك فؤاد عام 1956.





* يوسف إدريس طبيب وكاتب مصري:

حاز على بكالوريوس الطب بجامعة القاهرة عام 1947 وفي 1951 تخصص في الطب النفسي.





* عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية:

وحصل على إجازة في الحقوق من جامعة القاهرة عام 1957.





* الدكتور مجدي يعقوب، أستاذ جراحة القلب في جامعة لندن :

تخرج من كلية الطب جامعة القاهرة عام 1957.





* غازي القصيبي، سياسي ليبرالي سعودي، وزير العمل السعودي:

حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1961.





* الدكتور محمد البرادعي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية من 1997 حتى 2005:

تخرج من كلية الحقوق في جامعة القاهرة سنة 1962 بدرجة ليسانس الحقوق ، و حصل على جائزة نوبل في السلام عام 2005.





* الرئيس العراقي صدام حسين:

تخرج من كلية الحقوق (جامعة القاهرة) 1963 ، واصبح رئيس العراق منذ 1979 حتى الاحتلال الأمريكي للعراق في أبريل 2003.





* الدكتور كمال منصور أستاذ متقاعد لجراحة القاهرة في كلية الطب، جامعة إموري:

التحق بكلية الطب بجامعة القاهرة، حصل على الماجستير من إموري عام 1968 ، و قام بتدريس الجراحين في كلية الطب، جامعة القاهرة، المعهد القومي للأورام، كلية الطب، جامعة طنطا، ومستشفى الجلاء العسكري بالقاهرة.





* الدكتور عصام شرف "رئيس وزراء مصر الاسبق":

حصل شرف على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة القاهرة سنة 1975





*الدكتور زغلول النجار (الداعية الاسلامي المصري) :

التحق زغلول بكلية العلوم جامعة القاهرة وتم افتتاح قسم جديد فيها هو قسم الجيولوجيا. أحب زغلول القسم بفضل رئيس القسم وهو دكتور ألماني، فدخله وتفوق فيه وحصل في النهاية على درجة بكالوريوس العلوم بمرتبة الشرف.





*الدكتور مصطفى محمود (كاتب وطبيب وأديب مصري) :

دخل كلية طب قصر العينى جامعة القاهرة وتخصص في جراحة المخ والأعصاب.



