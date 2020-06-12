العواقب والأسباب والطريقة الصحيحة.. كل ما تريد معرفته عن تزييت أبواب السيارة

عند سماع أصوات مزعجة أثناء فتح وغلق باب السيارة ، فأعلم أنه يحتاج إلى التزييت، خصوصًا أن هناك مجموعة من الفواصل التي تعتمد على تثبيت أبواب السيارات والزجاج، لذلك يجب الحفاظ على تلك المفاصل وتزييتها وتحشيمها بصورة دورية.





يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز أسباب تزييت أبواب السيارة تجنبًا لسماع الأصوات المزعجة.





علامات تدل على أن الأبواب تحتاج إلى تزييت:





- سماع أصوات ضوضاء غير عادية عند فتح باب السيارة.





- صعوبة فتح باب السيارة مقارنة بالسابق.





عواقب عدم تزييت السيارة:





- مع مرور الزمن على استخدام السيارة قد تؤدي هذا على صعوبة فتح وإغلاق باب السيارة وصدور ضجيج منها، وعندما تهمل في إصلاح ذلك سيؤدي إلى تلف تلك المفاصل وحدوث كسر بها نتيجة لقوة الاحتكاك فيها.





- عدم إغلاق باب السيارة بطريقة جيدة مما تُسهل عملية دخول المياه والأمطار إلى السيارة.





كيفية تزييت أبواب السيارة:

- فتح باب السيارة.

- وضع الزيت في جوانب مفصل السيارة.