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أخبار العالم

بن زايد: اتفاق مع ماكرون على دعم المبادرة المصرية لإنهاء الصراع في ليبيا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:16 م
الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد وإيمانويل ماكرون
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قسم الخارجي
نشر ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أعلن فيها اتفاقه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على دعم إعلان القاهرة لإنهاء الصراع في ليبيا.

وكتب بن زايد في تغريدته "الاتصال الهاتفي من الرئيس الفرنسي الصديق إيمانويل ماكرون فرصة مهمة تناولنا خلالها الحديث عن شراكتنا الاستراتيجية وسبل تطويرها، واتفقنا على أهمية العمل المشترك من أجل التسوية السلمية للأزمات في المنطقة وبشكل خاص دعم المبادرة المصرية " إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية".

وأجرى  الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول التطورات الاخيرة للملف الليبي، حيث استعرض  الرئيس الجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية للقضية في إطار مبادرة "إعلان القاهرة".

ومن جانبه؛ رحب الرئيس الفرنسي بإعلان القاهرة، مؤكدًا أهميته في سبيل العمل على تغليب المسار السياسي كحل أصيل للأزمة الليبية، خاصةً في ظل اتساقه مع القرارات الأممية والجهود الدولية ذات الصلة ومشيدًا في هذا الصدد بالمساعي المصرية وجهودها الدؤوبة الرامية إلى تسوية النزاع واستعادة السلام في كافة الأراضي الليبية.

كما تم التوافق علي استمرار التنسيق المشترك لتنفيذ بنود مبادرة إعلان القاهرة خاصة دعم الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة. 

كما تناول الاتصال عددًا من موضوعات العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، خاصةً على الصعيد العسكري والأمني، حيث أكد الرئيسان الحرص المتبادل على تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات وتكثيف العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين.
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