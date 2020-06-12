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سيارات

لأول مرة بنتلي تستدعي 6000 سيارة بسبب عيب

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:19 م
صدى البلد
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أماني نوار
أكدت الشركة الإنجليزية لصناعة السيارات الفارهة بنتلي عن عزمها الجديد لاستدعاء أكثر من 6000 سيارة وذلك من طراز بنتايجا متعددة الأغراض الكروس اوفر والسبب هو خلل في إحدى وصلات الوقود والتي تؤدي إلى تسرب الوقود. 

كما صرحت المتحدثة باسم الشركة أن السيارات التي تم استدعائها التي تم تصنيعها خلال الفترة من يناير 2018 ومارس 2020.  

ووفقا كما جاء في وثيقة إدارة السلامة المرورية الأمريكية  فإن المكونات التي سيتم استبدالها في سيارات بنتايجا تشمل نظام حركة الوقود وخراطيم البنزين و الأنابيب والوصلات

كما حذرت إدارة السلامة من تجاهل ظهور رائحة الوقود داخل أو خارج السيارة  حيث أنه يدل  ذلك على حدوث تسريب وهو ما يسبب احتمال اشتعال النار قي المحرك أثناء تشغيله .

كما أكدت الشركة ان عملية الاستدعاء هي إجراء احترازي فقط وانه من المقرر إبلاغ ملاك السيارات المعنية بقرار الاستدعاء وخطة الإصلاح ستكون بداية من 31 يوليو المقبل .

يذكر أنه تم تسجيل أي بلاغات عن حوادث أو إصابات أو اشتعال حريق نتيجة هذا الخلل في السيارات .


الجدير بالذكر، فإنه لم يتم تسجيل أي بلاغات عن حوادث أو إصابات أو اشتعال حريق نتيجة هذا الخلل حتى الآن.

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