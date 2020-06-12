لأول مرة بنتلي تستدعي 6000 سيارة بسبب عيب

كما أكدت الشركة ان عملية الاستدعاء هي إجراء احترازي فقط وانه من المقرر إبلاغ ملاك السيارات المعنية بقرار الاستدعاء وخطة الإصلاح ستكون بداية من 31 يوليو المقبل .





أكدت الشركة الإنجليزية لصناعة السيارات الفارهة بنتلي عن عزمها الجديد لاستدعاء أكثر من 6000 سيارة وذلك من طراز بنتايجا متعددة الأغراض الكروس اوفر والسبب هو خلل في إحدى وصلات الوقود والتي تؤدي إلى تسرب الوقود.كما صرحت المتحدثة باسم الشركة أن السيارات التي تم استدعائها التي تم تصنيعها خلال الفترة من يناير 2018 ومارس 2020.ووفقا كما جاء في وثيقة إدارة السلامة المرورية الأمريكية فإن المكونات التي سيتم استبدالها في سيارات بنتايجا تشمل نظام حركة الوقود وخراطيم البنزين و الأنابيب والوصلاتكما حذرت إدارة السلامة من تجاهل ظهور رائحة الوقود داخل أو خارج السيارة حيث أنه يدل ذلك على حدوث تسريب وهو ما يسبب احتمال اشتعال النار قي المحرك أثناء تشغيله .يذكر أنه تم تسجيل أي بلاغات عن حوادث أو إصابات أو اشتعال حريق نتيجة هذا الخلل في السيارات .الجدير بالذكر، فإنه لم يتم تسجيل أي بلاغات عن حوادث أو إصابات أو اشتعال حريق نتيجة هذا الخلل حتى الآن.