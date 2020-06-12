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أخبار البلد

النقل: مليون و400 ألف مواطن استقلوا مترو الأنفاق وقطارات السكة الحديد أمس

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:51 م
ركاب مترو الانفاق
ركاب مترو الانفاق أمس
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حمادة خطاب

أكدت وزارة النقل أن عدد ركاب خطوط المترو الثلاثة وصلت بالأمس الخميس إلي 1015157 راكبا.


وقالت الوزارة، إن 425671 مواطنا استقلوا قطارات السكة الحديد، منوهة إلى أن حركة القطارات أمس قدرت بحوالى 686 قطارًا.


وواصلت شركة المترو اليوم أعمال تطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس، مع التأكيد على ارتداء الكمامات.

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وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر بالخارج.


وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبه التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.

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