بسبب ماس كهربائي .. مصرع سيدة وطفلتها في حريق داخل شقة بالوراق

شهدت منطقة الوراق حادثا مؤسفا عندما التهمت النيران شقة اسفرت عن مصرع سيدة وابنتها وإصابة اطفالها الثلاثة الآخرين.
تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا بـ نشوب حريق في شقة بشارع النقطة القديمة بالوراق انتقلت علي الفور قوات الحماية المدنية وتبين من الفحص نشوب حريق في شقة داخل عقار بالشارع وتمكنت ٤ سيارات إطفاء من السيطرة عليها وإخمادها.
اشارت التحريات الأولية إلى أن الحريق نشب نتيجة حدوث ماس كهربائي وأسفر عن مصرع سيدة وطفلتها وإصابة ٣ أطفال آخرين، تم نقل المتوفين والمصابين للمستشفى.
تم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.