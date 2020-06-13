تريد أن تكون الآمر الوحيد.. وزير الري الأسبق: أثيوبيا أخلت بكافة قرارات وثيقة واشنطن

مصر تتحفظ على الورقة الأثيوبية حول أسلوب ملء وتشغيل سد النهضة وتعلن تمسكها بنتائج مفاوضات واشنطن ..وخبير مائي: أثيوبيا تحاول فرض سياسة الأمر الواقع ومن الأفضل لها التوصل لاتفاق مع دول المصب