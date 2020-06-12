كورونا في إثيوبيا.. كيف أنقذ الوباء آبي أحمد من هزيمة مدوية؟

اتهم السياسي الإثيوبي المعارض جوهر محمد حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد باستغلال أزمة فيروس كورونا في إثيوبيا للبقاء فترة أطول في السلطة، في معرض تعليقه على قرار المجلس الفيدرالي، الغرفة العليا للبرلمان الإثيوبي، تمديد دورة البرلمان الاتحادي وبرلمانات الأقاليم إلى حين انتهاء أزمة فيروس كورونا.





وبحسب قناة "أفريكا نيوز"، قال جوهر محمد "لم نُفاجأ بهذا الإعلان لأننا نعرف منذ البداية إلى أين يمضون"، وشن هجومًا حادًا على سياسيين وخبراء أعضاء بلجنة للاستشارات الدستورية تستخدمها الحكومة لإضفاء صبغة شرعية على قراراتها، بعد موافقتهم على تمديد ولاية البرلمان.









وأكد جوهر محمد أن الائتلاف الحاكم بزعامة آبي أحمد، والمسيطر على أغلبية مقاعد البرلمان، كان ليُمنى بهزيمة مؤكدة لو أجريت الانتخابات البرلمانية في موعدها الذي كان مقررًا أغسطس المقبل قبل قرار تأجيلها، وأضاف "فيروس كورونا لم يكن سوى هدية من السماء جاءت في الوقت المناسب بالضبط" بالنسبة لرئيس الوزراء وحكومته.





ومع ذلك، تساءل جوهر محمد "هل ستساعد هذه الهدية من السماء نظام آبي أحمد على البقاء في السلطة كما يتمنى؟"، ليجيب "أعتقد أن الإجابة هي لا، بل ستأتي بنتيجة عكسية تمامًا، ونأمل أن يكون ذلك درسًا وعبرة للخبراء الذين أيدوا النظام".





وتسبب ذلك التأجيل في استقالة خيرية إبراهيم، السياسية البارزة المعارضة في حزب جبهة تحرير شعب تيجراي، من منصب رئيسة المجلس الأعلى في البرلمان.





ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم البرلمان الإثيوبي، جيبرو جبريسلاسي قوله إن "المجلس صوت لصالح قرار يمدد ولاية النواب الاتحاديين والإقليميين والفرع التنفيذي للحكومة لما يتراوح بين 9 أشهر و12 شهرا".





وأشار إلى أن السلطات المنوطة بتنظيم الانتخابات ستمضي قدما في العملية التنظيمية خلال الفترة المذكورة، حتى ترى وزارة الصحة أن فيروس كورونا لم يعد يمثل تهديدا صحيا للمواطنين.