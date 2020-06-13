بلازما المتعافين.. تعرف على شروط وطرق التبرع لمساعدة مصابي كورونا.. فيديو

أكد الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير خدمات نقل الدم القومية، أن هناك شروط وإجراءات لابد أن تتبع للتبرع بـ بلازما المتعافين ، مؤكدا أن هناك 11 ألف متعافي من فيروس كورونا ولكن جزء كبير منه تم من بلازما المتعافين. استبعادهم





إقرأ ايضا





وأوضح "سراج الدين" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى" أن من أهم الشروط التي تنطبق للتبرع بــ ب لازما المتعافين أن يكون السن من 18 إلى 60 عاما، والفتيات التي لم يسبق لهم الحمل لأسباب طبية، واستبعاد آخرين لظروفهم الصحية.





وأشار مدير خدمات نقل الدم القومية، إلى أنهم يواجهون أزمة بسبب المتبرعين ببلازما فيروس كورونا ، موضحا أن هناك تواصل يومي مع غرفة الأزمات لمكافحة فيروس كورونا بأسماء المتعافين وسنهم للتواصل معهم لمساعدة المرضى الأخرين.





ولفت الدكتور إيهاب سراج الدين إلى أن بعض الهواتف الخاصة بالمتعافين ليست صحيحة، او غير مسجلة في الكشوفات، مضيفا أن هناك عدد من المتعافين يخشون مسألة التربع بالبلازما لمرضى فيروس كورونا.





ونوة إلى أن هناك 5 مراكز لخدمات نقل الدم كمرحلة أولى في محافظات الجمهورية لاستقبال المتبرعين ببلازما المتعافين، مشيرا إلى أنهم يستقبلون المتبرعين المتطوعين دون اي تكلفة.





وشدد على أن وزارة الصحة رافضة لأي ربح في موضوع التبرع ببلازما المتعافين والتصدي للسوق السوداء، مرددا : "كل التبرعات اختيارية ، والتبرع ببلازما المتعافين مجانا دون مقابل".