طبيب يحدد شرطا واحدا لانتقال عدوى كورونا من المصابين للأصحاء.. فيديو

قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة والسكر بكلية الطب بجامعة "هارفارد" الأمريكية، إن الذين يصابون بـ فيروس كورونا وتظهر عليهم أعراض المرض هم أكثر الأشخاص ينقلون العدوى.





وأشار حمدى، فى مداخلة مع برنامج "آخر الأسبوع" عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى احمد مجدى، إلى أن 90% من المصابين بـ كورونا ولم تظهر عليهم أعراضه؛ لا ينقلون العدوى.





وأوضح أسامة حمدي، أن عمليات إنتاج لقاح لأي فيروس تتطلب من أسبوع إلى 10 أيام، وباقى الوقت يكون فى إجراء التجارب السريرية؛ لضمان سلامة اللقاء المنتج.





وكشف استاذ الباطنة والسكر، عن أن هناك لقاحين لـ فيروس كورونا أقرب للخروج بشكل كبير ما بين سبتمبر ونوفمبر.





وأكد أستاذ الباطنة والسكر، أن فيروس كورونا بدأ يضف عن بداية الازمة، لافتا إلى أن ربط فصيلة الدم بمدى الشفاء من فيروس كورونا دراسات احصائية فقط.





ونصح أسامة حمدى المصابين بـ فيروس كورونا بعدم الذهاب للمستشفيات قبل الشعور بضيق التنفس، مؤكدا ضرورة تناول أدوية علاج كورونا خلال 24 ساعة من ظهور الأعراض.