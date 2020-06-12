لجنة مكافحة كورونا: بلازما المتعافين لا تصلح للجميع .. ونصل لذروة الإصابات هذا الشهر

وأضاف حسام حسني، أن معظم دول العالم تجري تجارب على لقاح فيروس كورونا، متابعا مصر لديها العديد من الدراسات الخاصة بلقاح فيروس كورونا، ولكن حتى نتمكن من الإعلان عنه نحتاج إلى وقت.

بوزارة الصحة، إن هناك 3 أرقام أساسيين في أزمة فيروس كورونا، وهم عدد الإصابات وهو الأساس في فيروس كورونا، متابعا: لا نستطيع أن نقول أن مصر وصلت إلى ذروة فيروس كورونا، ولكن من المتوقع أن نصل إلى الذروة خلال شهر 6 الحالي.

وأضاف حسام حسني، خلال حواره مع برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "أم بي سي مصر"، أن حتى الآن المنظمة الطبية والدولة قادرين على استيعاب هذا العدد من مصابي فيروس كورونا، لافتا إلى أن اللجنة العلمية لمكافحة

ترجح أن تكون ذروة الإعداد مابين 2000 إلى 2500 مصاب يوميا.

