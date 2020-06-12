لجنة مكافحة كورونا: بلازما المتعافين لا تصلح للجميع .. ونصل لذروة الإصابات هذا الشهر

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، خلال مداخلته ببرنامج "الجمعة في مصر"، الكثير من الحقائق حول الفيروس الذي يضرب العالم.
وأطلق العديد من التصريحات المهمة بشأن لقاح فيروس كورونا المصري، وأيضا مدى فعالية بلازما المتعافين في علاج المصابين وكان من بينها:
وقال الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن مصر مرت بالعديد من المراحل منذ اكتشاف فيروس كورونا داخلها، لافتا إلى أنه حتى هذه اللحظة هناك العديد من الدراسات الجارية للوصول إلى عقار لفيروس كورونا. وأضاف حسام حسني، أن معظم دول العالم تجري تجارب على لقاح فيروس كورونا، متابعا مصر لديها العديد من الدراسات الخاصة بلقاح فيروس كورونا، ولكن حتى نتمكن من الإعلان عنه نحتاج إلى وقت. قال دكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن هناك 3 أرقام أساسيين في أزمة فيروس كورونا، وهم عدد الإصابات وهو الأساس في فيروس كورونا، متابعا: لا نستطيع أن نقول أن مصر وصلت إلى ذروة فيروس كورونا، ولكن من المتوقع أن نصل إلى الذروة خلال شهر 6 الحالي. وأضاف حسام حسني، خلال حواره مع برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "أم بي سي مصر"، أن حتى الآن المنظمة الطبية والدولة قادرين على استيعاب هذا العدد من مصابي فيروس كورونا، لافتا إلى أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ترجح أن تكون ذروة الإعداد مابين 2000 إلى 2500 مصاب يوميا. 19 عرضا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا: الطفح الجلدي واحد منها.
وقال حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا
بوزارة الصحة، إن يتم تقسيم الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 4 مراحل منهم الحالات التي يمكن أن تبقي في المنزل للعزل المنزلي، موضحا في حالة وجود بعض الأعراض والتهاب بسيط يمكن أن يتم عزل المريض منزليا.
وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج أن المرضى الذين يتم عزلهم منزليا يجب أن يكونوا لا يعانون من أي أمراض مزمنة، متابعا: لا يمكن عزل مريض قلب أو ضغط أو سمنة مفرطة أو سكري في المنزل، لأن تناول بروتوكول العلاج من كورونا قد يؤثر على فاعلية الأدوية الأخرى.
للحالات الحرجة.. مكافحة كورونا: بلازما المتعافين لا تنجح مع الجميع وقال حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن بلازما المتعافين دراسة مصرية،
ونتائجها مبشرة للغاية، ولكن لن يتم الإعلان عنها إلا بعد إنتهاء الدراسة والتأكد من صحتها.
وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن بلازما المتعافين لا تنجح في استخدامها مع كل مرضى فيروس كورونا، لافتا إلى أنها تستخدم مع الحالات الحرجة حتى لا توضع على أجهزة تنفس صناعي.
لجنة مكافحة كورونا: المتعافي قد يصاب بالفيروس من جديد .
قال حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن كل ما يتردد عن أن من يصاب بالانفلونزا العادية كثيرا لديه مناعة ضد كورونا، ليس له أساس من الصحة، موضحا إن الأجسام المضادة التي تتكون نتيجة أدوار الإنفلونزا لا علاقة لها بـ كورونا.
وتابع "بعد الإصابة بفيروس كورونا يتم اكتساب مناعة تمنع من الإصابة مرة أخرى بالفيروس خلال هذا العام، ولكن في حالة وجود موجة ثانية العام القادم يمكن أن يصاب المتعافي سابقا مرة آخرى".