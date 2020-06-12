حميات إمبابة تعلن الوصول لذروة انتشار فيروس كورونا.. فيديو

وأوضح الجارحي أننا بالفعل في مرحلة الذروة بتفشي فيروس كورونا، مؤكدا أنه لا يوجد أي تقصير طبي سواء من وزارة الصحة، أو الفرق الطبية في مستشفيات مصر "كلوا مضحي بنفسه في سبيل مواجهة الجائحة".





وأضاف أن الخوف من تلك الأعراض السابق ذكرها، يأتي في حالة إن كان المريض يعاني من أمراض مزمنة، فلا بد في تلك الحالة المتابعة مع طبيب، و أن السن الصغير وأصحاب المناعة الجيدة، لا يخشى عليهم من تلك الأعراض، وفي حالة لم تصل للجهاز التنفسي، ينصح باتباع بروتوكول وزارة الصحة في تلك الحالة، لافتا إلى أن ذلك يوفر سريرا لشخص آخر حالته أصعب ولديه مشاكل في التنفس.



