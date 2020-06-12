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حميات إمبابة تعلن الوصول لذروة انتشار فيروس كورونا.. فيديو

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:36 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
طالب الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفي حميات إمبابة، من المواطنين الالتزام بالتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، موضحًا "أنه كان متوقع تلك الأعداد الهائلة من الإصابات بـ فيروس كورونا، بسبب بعض التصرفات غير الصحيحة من قبل المواطنين في شهر رمضان والعيد".

وأضاف الجارحي خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن التكدسات التي شهدتها الأسواق بمنطقة العتبة والموسكي، كانت تنذر بارتفاع متوقع في أعداد الإصابات، وأنه من الضروري في تلك المرحلة من تفشي فيروس كورونا، أن يدرك كل مصاب بالفيروس المرحلة التي يمر بها من الإصابة، إذا كانت أعراض خفيفة أو تحتاج إلى مستشفى، مراعاة لتجنب الازدحام بالمستشفيات.

وأوضح الجارحي أننا بالفعل في مرحلة الذروة بتفشي فيروس كورونا، مؤكدا أنه لا يوجد أي تقصير طبي سواء من وزارة الصحة، أو الفرق الطبية في مستشفيات مصر "كلوا مضحي بنفسه في سبيل مواجهة الجائحة".

وكشف مستشفى حميات إمبابة، أنه لا خوف عند الإحساس بصداع أو حرارة مرتفعة أو إسهال وصعوبة في التنفس وعدم القدرة على التذوق بالنسبة بصغار السن والذين لا يعانون من أمراض مزمنة.

وأضاف أن الخوف من تلك الأعراض السابق ذكرها، يأتي في حالة إن كان المريض يعاني من أمراض مزمنة، فلا بد في تلك الحالة المتابعة مع طبيب، و أن السن الصغير وأصحاب المناعة الجيدة، لا يخشى عليهم من تلك الأعراض، وفي حالة لم تصل للجهاز التنفسي، ينصح باتباع  بروتوكول وزارة الصحة في تلك الحالة، لافتا إلى أن ذلك يوفر سريرا لشخص آخر حالته أصعب ولديه مشاكل في التنفس.

وأوضح الجارحي أننا بالفعل في مرحلة الذروة بتفشي فيروس كورونا، مؤكدا أنه لا يوجد أي تقصير طبي سواء من وزارة الصحة، أو الفرق الطبية في كافة مستشفيات مصر  "كله مضحي بنفسه في سبيل مواجهة الجائحة"، مؤكدا أن عدد الإصابات لم يزداد سوى بعد الأخطاء التي قام بها المواطنون في فترة المناسبات الماضية.
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