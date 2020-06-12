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نائب مدير مستشفى حميات إمبابة: نعيش في مرحلة ذروة تفشي كورونا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:38 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نورهان رأفت
قال الدكتور ماهر الجرحي، نائب مدير مستشفي حميات أمبابة إنه كان متوقع تلك الأعداد الهائلة من الأصابات بـ فيروس كورونا، بسبب بعض التصرفات الغير صحيحة من قبل المواطنين في شهر رمضان والعيد.

وأضاف الدكتور ماهر الجارحي عبر مداخلة هاتفية لـ إكسترا نيوز، أن التكدسات التي شهدتها الأسواق بمناطق العتبة والموسكي، كانت تنذر بإرتفاع متوقع في أعداد الإصابات.

وأشار نائب مدير مستشفي حميات أمبابة إلى أنه من الضروري في تلك المرحلة من تفشي فيروس كورونا، أن يدرك كل مصاب بالفيروس المرحلة التي يمر بها من الأصابة، إذا كانت أعراض خفيفة أو تحتاج إلى مستشفى، مراعاة لتجنب الازدحام بالمستشفيات,

وأوضح الجارحي أننا بالفعل في مرحلة الذروة بتفشي فيروس كورونا، مؤكدا أنه لا يوجد أية تقصير طبي سواء من وزارة الصحة، أو الفرق الطبية في مستشفيات مصر.

وتابع: "كلوا مضحي بنفسه في سبيل مواجهة الجائحة".
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