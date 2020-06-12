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أصل الحكاية

كشفتها دراسة سعودية..طريقة جديدة للوقاية من فيروس كورونا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:38 م
الوضوء يقي من كورونا
الوضوء يقي من كورونا
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محمود نوفل
الوضوء المثالي يقضي علي الجراثيم والفيروسات ويقي من فيروس كورونا هذة نتيجة لدراسة قامت بها إحدي المستشفيات السعودية وتحديدا مستشفي الملك فهد الجامعي والتي استعرضها البوفيسير عبد الله الهويش إستشاري امراض الطب البطني والكلي بالمستشفي .

و ألمح الهويش الى ان الدراسة تناولت تأثير الوضوء المثالي علي البكتريا العنقودية داخل الأنف والفم وسطح الجلد وتأثيرها علي ألتهابات مرضي الفشل الكلوي.

الدراسة التي اجريت علي 65  مريضا والذي تم تقسيمهم الي مجموعتين حيث طبقت المجموعة الأولي الطريقة المثلي للوضوء علي مدار سنتين فيما كانت المجموعة الثانية تقوم بالوضوء بالطريقة التي اعتاد عليها معظم الناس إلا ان نسبة الجراثيم لدي المجموعة الأولي كانت 0% حيث قلت الإلتهابات المتعلقة بمرضي الفشل الكلوي الي حد كبير جدا مقارنة بالمجموعة الثانية وذلك علي حد قول البروفيسير السعودي .

الدراسة السعودية لم تقف عند حد الفيروسات والجراثيم بل إمتدت لتؤكد أن للوضوء فوائد عديدة أخري منها الحد من الإحتقان والتهابات الجيوب الأنفية والمساعدة في التخلص من الغبار اللاصق علي الغشاء المخاطي .

جدير بالذكر ان المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن تسجيل 116021 حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد ، فيما بلغ عدد الوفيات 857 حالة ، في حين ان إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 80019 حالة ، وإجمالي الحالات الحرجة بلغ 1738.
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