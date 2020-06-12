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شاهد.. مستشفيات روسيا تتسلم أول دفعة من علاج فيروس كورونا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:20 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

عرضت قناة روسيا اليوم تقريرا عن تسليم الدفعة الأولى من الدواء المضاد لفيروس كورونا إلى المستشفيات الروسية.


وجاء في التقرير المذاع على قناة "روسيا اليوم", أنه سيتم إرسال كمية من العقار تكفي لـ 60 ألف دورة علاجية إلى المستشفيات في جميع أنحاء البلاد بـ روسيا.


وأضاف التقرير, أنه حسب التصريحات فإن الدواء سيكون مجانيا للروس بموجب مخطط التأمين الصحي الوطني للبلاد.


وأشار التقرير إلى أن روسيا سجلت أكثر من 500 ألف إصابة و 6532 حالة وفاة بسبب انتشار وباء فيروس كورونا بالبلاد.


وعرض التقرير طريقة تعبئة الدواء الخاص لعلاج فيروس كورونا وطريقة التخزين.

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