مجلس الوزراء يعلن تفاصيل عودة النشاط الرياضي الأحد..يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، السبت، ومنها:





اخبار اليوم

خبر كتبه الصحفي "أحمد حمدي" بعنوان:

السيسي يتفقد مشروع "الأسمرات 3" السكني ومشروعات الطرق بشرق القاهرة





صدى البلد

السيسي وماكرون يتوافقان على التنسيق المشترك لتنفيذ بنود إعلان القاهرة لحل أزمة ليبيا





الأهرام

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و45 حالة وفاة





مبتدا

أسامة هيكل: جماعات مغرضة تنشر فيديوهات غير صحيحة عن الوضع الطبي في مصر





اليوم السابع

الكهرباء: فاتورة يونيو يتم تحصيلها بالأسعار القديمة والجديدة تحصل في أغسطس





الوطن

التنمية المحلية: أزلنا أكثر من 12 ألف مخالفة بناء





مصراوي

وزيرة البيئة: ضوابط للتخلص من مهمات الوقاية الشخصية حفاظًا على العاملين بالنظافة





الجمهورية

مجلس الوزراء يعلن تفاصيل عودة النشاط الرياضي الأحد قرار بإلغاء الدوري في هذه الحالة





الشروق

رئيس الجزائر: مستعد للتعاون مع مصر وتونس لحل الأزمة الليبية



