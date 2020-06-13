مجلس الوزراء يعلن تفاصيل عودة النشاط الرياضي الأحد..يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، السبت، ومنها:
اخبار اليوم
خبر كتبه الصحفي "أحمد حمدي" بعنوان:
السيسي يتفقد مشروع "الأسمرات 3" السكني ومشروعات الطرق بشرق القاهرة
صدى البلد
السيسي وماكرون يتوافقان على التنسيق المشترك لتنفيذ بنود إعلان القاهرة لحل أزمة ليبيا
الأهرام
الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و45 حالة وفاة
مبتدا
أسامة هيكل: جماعات مغرضة تنشر فيديوهات غير صحيحة عن الوضع الطبي في مصر
اليوم السابع
الكهرباء: فاتورة يونيو يتم تحصيلها بالأسعار القديمة والجديدة تحصل في أغسطس
الوطن
التنمية المحلية: أزلنا أكثر من 12 ألف مخالفة بناء
مصراوي
وزيرة البيئة: ضوابط للتخلص من مهمات الوقاية الشخصية حفاظًا على العاملين بالنظافة
الجمهورية
مجلس الوزراء يعلن تفاصيل عودة النشاط الرياضي الأحد قرار بإلغاء الدوري في هذه الحالة
الشروق
رئيس الجزائر: مستعد للتعاون مع مصر وتونس لحل الأزمة الليبية