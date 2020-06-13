AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مجلس الوزراء يعلن تفاصيل عودة النشاط الرياضي الأحد..يتصدر نشرة صباح البلد

السبت 13/يونيو/2020 - 09:42 ص
قراءة الصحف والاخبار
قراءة الصحف والاخبار
Advertisements
فرح علاء الخولي
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، السبت، ومنها:

اخبار اليوم
خبر كتبه الصحفي "أحمد حمدي" بعنوان: 
السيسي يتفقد مشروع "الأسمرات 3" السكني ومشروعات الطرق بشرق القاهرة

صدى البلد
السيسي وماكرون يتوافقان على التنسيق المشترك لتنفيذ بنود إعلان القاهرة لحل أزمة ليبيا

الأهرام
الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و45 حالة وفاة

مبتدا
أسامة هيكل: جماعات مغرضة تنشر فيديوهات غير صحيحة عن الوضع الطبي في مصر

اليوم السابع
الكهرباء: فاتورة يونيو يتم تحصيلها بالأسعار القديمة والجديدة تحصل في أغسطس

الوطن
التنمية المحلية: أزلنا أكثر من 12 ألف مخالفة بناء

مصراوي
وزيرة البيئة: ضوابط للتخلص من مهمات الوقاية الشخصية حفاظًا على العاملين بالنظافة

الجمهورية
مجلس الوزراء يعلن تفاصيل عودة النشاط الرياضي الأحد قرار بإلغاء الدوري في هذه الحالة

الشروق
رئيس الجزائر: مستعد للتعاون مع مصر وتونس لحل الأزمة الليبية

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في خطاب للحكومة.. محمد أبو العينين يعلن المساهمة بـ78 مليون جنيه للتعاون مع الدولة في مواجهة فيروس كورونا.. يتصدر نشرة صباح البلد

القوات المسلحة تعلن مقتل 19 تكفيريا فى عمليات نوعية وقصف جوي بسيناء يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى 6 يونيو.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

مدبولي: الأسبوعان المقبلان يشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بـ كورونا.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الحكومة تحسم عودة الطيران والصلاة بالمساجد اليوم يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

انتهاء الأعمال التحضيرية للثانوية العامة يتصدر نشرة «صباح البلد»

ترشيحاتنا

في 30 دقيقة فقط.. اختبار جديد للكشف عن كورونا باستخدام البول واللعاب

مركز التنبؤ بالرى يتوقع سقوط أمطار خفيفة اليوم

نيسان nissan تعلن تخفيض أسعار صني ٢٠٢١ في مصر .. صور

بعد إصابة زوجته بكورونا.. رئيس أوكرانيا يلغي اجتماعاته وزياراته

فى ذكرى ميلاد إكرام عزو..سر اعتزالها الفن ومعاناتها من زيادة كهرباء القلب

أخبار الرياضة.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع محمد إبراهيم.. البلدوزر يدعو لجلسة صلح بين الخطيب ومرتضى.. موعد تجديد كارتيرون مع الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكاش والفساتين المبهجة.. نجمات ومشاهير تحدين العزل على البحر

نيسان nissan تعلن تخفيض أسعار صني ٢٠٢١ في مصر .. صور

شيفرولية تعلن رسميا تغيير أسعار كابتيفا chevrolet captiva 2020 في مصر.. صور