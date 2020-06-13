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اقتصاد

وصلت إلى 167 مليون دولار.. 14٪ انخفاضا فى صادرات الألمنيوم خلال الربع الأول من 2020

السبت 13/يونيو/2020 - 11:06 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
كشف التقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء عن انخفاض صادرات الألمونيوم خلال الـ 4 شهور الاولى من العام الجاري لتصل الى167 مليون دولار مقابل 193 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة بانخفاض قدره 14%.


وأوضح التقرير ان  إيطاليا احتلت  المرتبة الأولى لأكبر الدول المستوردة للألمونيوم المصري خلال الفترة من “يناير-إبريل 2020” بقيمة 90.624 مليون دولار في مقابل 90.698 مليون دولار بتراجع طفيف 0.1%.


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ولفت التقرير الذى حصلت "صدى البلد" على نسخة منه إلى أن صادرات مصر من الألمونيوم إلى ألمانيا تراجعت خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 20% لتبلغ 9.138 مليون دولار في مقابل 11.473 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.


وأشار الى تراجع  صادرات  الالومنيوم إلى المغرب لتصل الى 6.501 مليون دولار في مقابل 7.232 مليون دولار بانخفاض قدره 10%.


وأفاد التقرير بأن قيمة صادرات الالمونيوم إلى ليبيا ارتفعت لتسجل 9.542 مليون دولار خلال الفترة من “يناير-إبريل 2020” في مقابل 4.663 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بنمو 105%.


كما ارتفعت صادرات الالومنيوم الى اليونان بنسبة 171% لتبلغ 7.46 مليون دولار مقابل 2.753 مليون دولار، وصدرت مصر الألمونيوم خلال تلك الفترة لنحو 50 دولة منهم 9 دول ”البحرين، الصومال، مدغشقر، اندونيسيا، باكستان، البرازيل، موريتانيا الإسلامية، السويد” لم يتم التصدير لهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.


واستحوذت 5 دول ”إيطاليا، ألمانيا، اليونان، ليبيا، المغرب” على 73.8% من إجمالي صادرات الألمونيوم خلال أول 4 أشهر من العام الجاري بقيمة 123.265 مليون دولار.

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