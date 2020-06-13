دبلوماسي سابق: ردود الفعل العالمية تجاه إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية كانت متميزة

قال السفير محمد عبد الحكم ، مساعد وزير الخارجية الأسبق إن الجانب المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقوم بالعديد من الاتصالات وتبادل وجهات النظر والآراء مع روؤساء دول العالم، أخرهم مكالمة هاتفية للرئيس السيسي مع نظيره الفرنسي، لحل الأزمة الليبية





وأضاف السفير محمد عبد الحكم عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباحك مصري" الذي يذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2 " ، أن مصر تبحث عن أفضل تسوية سياسية للأزمة الليبية ، والتي تضمن وحدة المؤسسات الوطنية الليبية، ووقف التدخلات الأجنبية داخل الأراضي الليبية





وأشار إلى أن الرئيس السيسي حذر كثيرا من إصرار أي طرف من الأطراف الليبية، علي الحل العسكري، لإنهاء الأزمة.





وأوضح أن ردود الفعل الدولية حول "اعلان القاهرة" ، كانت متميزة ورحبت بالمبادرة، مشيدا بدور الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، في مباحثتهم وأستجبتهم السريعة للمبادرة.





وتابع: أن إعلان القاهرة تضمن رؤية مصر ورغبتها، في معاونة كافة الدول، لحل الأزمة الليبية، كما دعت الأمم المتحدة للتباحث في حل الأزمة.