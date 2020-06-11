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برلمان

أبو شقة: نثق في حكمة الرئيس السيسي في إدارة الأزمة الليبية

الخميس 11/يونيو/2020 - 06:13 م
رئيس حزب الوفد المستشار
رئيس حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة
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معتز الخصوصى
أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن الحزب رئيس وأعضاء ومؤسسات ولجان عامة على مستوى الجمهورية ولجان المرأة والشباب واللجان النوعية ونواب الحزب في البرلمان، يقفون جميعًا ويؤيدون الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ويثقون في حكمته في إدارة الأزمة الليبية أو ملف سد النهضة، لأنه صاحب مواقف شجاعة من قبل 30 يونيو وبعدها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده حزب الوفد، اليوم الخميس، لطرح رؤية بيت الأمة بشأن الأحداث الجارية في ليبيا وسد النهضة، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي لحزب الوفد، وعدد من أعضاء الهيئة العليا وقيادات الوفد مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الحضور.

ودعا أبو شقة كل القوي الحزبية والسياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني لإصدار بيان موحد لا ينسب لأحد؛ لأنه من أجل مصر وأمنها، على أن يؤكد البيان تماسك الجبهة الداخلية ومساندة الرئيس السيسي في اي موضوعات تتعلق بسلامة الوطن والمواطن.
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