بدء تلقي اعتذارات المعلمين عن أعمال الثانوية العامة غدا.. 10 حالات فقط يمكن قبول اعتذار أصحابها.. التعليم: مساءلة قانونية لمن يتخلف بدون عذر.. المشاركة في الامتحانات واجب وطني

أما عن مقرات تقديم الاعتذارات فهي كالتالي:

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة مهمة للمعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2020 ، وذلك في خطابات الندب التي تم بموجبها توزيعهم على اللجان. من جانبها،









وجاء نص هذه الرسالة كالتالي:





إن هذا التكليف واجب قومي، ونرجو عدم التخلف عنه درءا للمساءلة القانونية.









- لن يرخص للعاملين بمدارس الوزارة بالإجازة إلا بعد الحصول على إقرار من رئيس العمل المختص بأن العامل قد أنهى جميع أعمال الامتحانات التي كلف بها.









- تعتبر أعمال الامتحانات من صميم الأعمال الوظيفية ولا يجوز الاعتذار عنها بدون عذر مقبول ، وبالنسبة للمرضى يكون الاعتذار بتقرير القومسيون الطبي بالمحافظة التابع لها المنتدب.









وحذرت وزارة التربية والتعليم في خطابات الندب من أنه في حالة التخلف عن أعمال الامتحانات دون عذر مقبول تطبق القواعد الآتية:





- اعتبار الذي تخلف عن الندب منقطعا عن عمله وتطبق عليه الأحكام القانونية فيما يختص بأجره وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية، ولن يسمح له بالتوقيع بدفاتر الحضور إلا إذا قدم الإفادة من لجنة الإدارة المختصة بالموافقة على عودته لعمله الأصلي.









- تخفض الدرجات المخصصة لعنصري الانضباط ومدى تجمل المسئولية من بند السلوط والشخصية بالتقرير السنوي وما يترتب على ذلك بالنسبة لكادر المعلم.









و عبر عدد من المعلمين المرشحين للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2020 ، عن شكواهم من خطابات الندب التي تسلموها بشأن مكان عملهم في امتحانات الثانوية العامة، حيث أكد بعض المعلمين أنهم فوجئوا بأن خطابات الندب وزعتهم على لجان على مسافات بعيدة من محل السكن.









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وقال المعلمون إن بعد المسافات سوف يجعل المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة في حاجة لركوب مواصلات أكثر مما سيجعلهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.









من جانبه، تواصل موقع "صدى البلد" الإخباري، مع الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التربية والتعليم، لعرض هذه الشكاوى عليه.









وقد أكد حجازي، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الوزارة لم توزع المعلمين على أماكن بعيدة مثلما يقال، مشيرًا إلى أن عملية ندب المعلمين للعمل في امتحانات الثانوية العامة تتم بناءً على قياس المسافة من مكان العمل وليس من مكان السكن، إلى مكان اللجنة الجديدة.









وقال إن الوزارة راعت هذا العام أن يكون ندب المعلمين داخليا أو ندب بين المحافظات أيهما أقرب.









وأضاف أن عملية توزيع المعلمين، تتم بدون أي تدخلات بشرية منعا لأي مجاملات أو تمييز في التوزيع، لافتًا إلى أن التوزيع يتم وفقا لبرنامج كمبيوتري يتم تغذيته بالخريطة واقصى مسافة مقبولة ليقوم اوتوماتيكيا بعملية التوزيع لجميع المعلمين في مختلف محافظات مصر.









وأشار نائب وزير التربية والتعليم، إلى أن أهم شرط في توزيع المعلمين على لجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام، هو عدم ندب المعلم لنفس اللجنة التي راقب فيها العام الماضي.









وقال الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن اهتمام الوزارة بآليات التعقيم لا يقتصر على الطلاب فقط بل تشمل أيضًا جميع المشاركين فى أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير/ المنتدبين لتقدير الدرجات / العاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) لأن المنظومة لا يمكن تجزئتها للحفاظ على الصحة العامة للمواطن المصرى.



وأوضح أن الاستعدادات تمثلت في توفير بوابة تعقيم (تستخدم مواد مطهرة لا تؤثر على الصحة العامة) وأجهزة كشف حراري وأجهزة لتغطية الأحذية لكل لجنة، بالإضافة إلى الكميات المناسبة من الكمامات وأكياس التطهير الفردى وواقى الوجه الشفاف (للملاحظين والمقدرين فقط) والقفازات، بالإضافة إلى كرتونة تحتوى على زجاجات مطهر إضافية فى كل دور من أدوار اللجنة.







وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن الوزارة لن تهتم فقط بحماية الطلاب من فيروس كورونا داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، بل إن المعلمين والإداريين المشاركين في منظومة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،أن الوزارة لن تهتم فقط بحماية الطلاب من فيروس كورونا داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، بل إن المعلمين والإداريين المشاركين في منظومة امتحانات الثانوية العامة 2020 سيكون لهم نفس الاهتمام أيضا.









وقال وزير التربية والتعليم: "الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها على المعلمين والإداريين والمصححين أكثر من الإجراءات المتخذة مع الطلاب، لأن الوزارة مقدرة أن هذه الفئة ستظل وقتا أطول داخل اللجان والكنترولات، وسيكون عليهم خطر أكبر نتيجة التعامل مع أوراق الطلاب".









وأضاف: "لذلك قررنا تزويد عدد مقرات التصحيح لتقليل التزاحم والتجمعات لحمايتهم من كورونا ، كما وفرنا لهم قفازات و"ماسكات بلاستيكية" ليتم ارتداؤها فوق الكمامة، بالإضافة إلى تمريرهم يوميا على بوابات التعقيم".



