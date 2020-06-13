بالصرف المباشر وإلقاء المخلفات.. شرطة البيئة والمسطحات تضبط 34 قضية تلويث لنهر النيل والمجارى المائية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كل المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.





أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة فى مجال عوادم السيارات عن ضبط (12) سيارة بنطاق محافظة "القاهرة" لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة).





وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط (72) قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية منافع الرى والصرف وحماية الأراضى الزراعية تم ضبط (34) قضية تلويث بنهر النيل والمجارى المائية.. عبارة عن "الصرف المباشر وإلقاء المخلفات" وضبط (7) قضايا "تعد على منافع الرى والصرف".





وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط (6) قضايا متنوعة بنطاق المنطقة المركزية.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.