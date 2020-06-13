AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بالصرف المباشر وإلقاء المخلفات.. شرطة البيئة والمسطحات تضبط 34 قضية تلويث لنهر النيل والمجارى المائية

السبت 13/يونيو/2020 - 02:31 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى الرماح
شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كل المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة فى مجال عوادم السيارات عن ضبط (12) سيارة بنطاق محافظة "القاهرة" لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة).

وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط (72) قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية منافع الرى والصرف وحماية الأراضى الزراعية تم ضبط (34) قضية تلويث بنهر النيل والمجارى المائية.. عبارة عن "الصرف المباشر وإلقاء المخلفات" وضبط (7) قضايا "تعد على منافع الرى والصرف".

وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط (6) قضايا متنوعة بنطاق المنطقة المركزية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شرطة البيئة تضبط ٤٠٣ أطنان أسمدة و١٦ طن أعلاف مغشوشة

ضبط 172 طن مطهرات ومنظفات مصنعة مجهولة المصدر بمصنع فى الجيزة.. صور

شرطة البيئة تضبط 23 طن أسمدة ومبيدات مغشوشة فى مصنعين

ضبط 2364 طن أسمدة زراعية مغشوشة فى البحيرة

حملات مكبرة.. تعرف على جهود شرطة المسطحات لحماية الثروة الزراعية خلال 24 ساعة

الداخلية: ضبط عدد من القضايا في مجال حماية الثروة الزراعية

ترشيحاتنا

بالكاش والفساتين المبهجة.. نجمات ومشاهير تحدين العزل على البحر

خلوا بالكم من ولادكم.. فوق الأسطح أطفال ضحايا والجاني طيارة ورق

التأمينات المخصصة لجنازة المتوفى هل تكون من حق الزوجة أم الورثة؟ الإفتاء توضح

فتاواه ترسخ للنزعة الاستعمارية.. دار الإفتاء: مفتي ليبيا يشعل الفتنة في الداخل والخارج لمصلحة أردوغان

بملابس عصرية.. إيمى طلعت زكريا تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بفارق 41 عاما بينهما.. مسنة تتبنى شابا وتتزوجه بعد فترة.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى البحر.. أمل حجازى بإطلالة كاجوال تكشف جمالها.. شاهد

قائمة أسعار شيفروليه أوبترا 2021 chevrolet optra الجديدة في مصر .. صور

بعد نشر صورها الجديدة.. متابعات نوال الزغبي يتساءلن عن خضوعها لعمليات تجميل