في ملف العشوائيات.. أستاذ الإدارة المحلية: نحتاج لتكاتف القطاع الخاص والمواطنين لمساندة الحكومة

قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، إنه يثمن دور الدولة في القضاء على الشعوائيات ، مشيرا إلى أنه وفقا للإحصائيات هناك حوالي 50% من سكان مصر، لا يعيشون إلا في عشوائيات، نظرا لإهمال هذا الملف عبر عقود طويلة من عدم وجود قوانين له.





وأضاف الدكتور حمدي عرفة خلال حواره لـ برنامج "صباحك مصري" الذي يذاع على فضائية إم بي سي مصر 2، أن مشروعات الدولة للقضاء على العشوائيات ، تخطت الـ 70 % من القانطين في أماكن خطرة.





وأشار أستاذ الإدارة المحلية إلي أن مشكلة العشوائيات، ليس مشكلة حكومة فقط، بل يتحملها سلوك المواطن السيئ، في مخالفات البناء.





وأوضح عرفة أن هناك مسئولية على مجلس النواب ، لتعديل القوانين والتشريعات الخاصة بالعشوائيات، لمساندة الحكومة في هذا الملف.





وتابع: أن مصر تحتاج إلى 50 ألف وحدة ساكنية سنويا كما ذكر على لسان الدكتور مصطفي مدوبلي سابقا، مما يلقى بالمسؤلية على أجهزة الدولة والقطاع الخاص والمواطنين والدولة.