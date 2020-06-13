ارتفاع صادرات المواد العازلة والمواسير والجسور والصهاريج إلى 4. 106 مليون دولار خلال 4 أشهر

شهدت صادرات مصر من ثلاثة قطاعات "المواد العازلة، المواسير، والجسور والصهاريج" نموا بنسبة 66% خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2020 لتسجل 106.494 مليون دولار في مقابل 64.198 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.





وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء اليوم السبت، أن 15 دولة "إيطاليا، اتحاد نيجيريا، الجزائر، السعودية، كينيا، تركيا، أمريكا، ليبيا، بريطانيا، الإمارات، الهند، السودان، غينيا، إندونيسيا، تونس"استحوذت على 56.6% من إجمالي صادرات تلك القطاعات الثلاثة بقيمة 60.252 مليون دولار.





ولفت التقرير إلى تحقيق مصر نموا كبيرا في صادرات "الجسور والصهاريج" أول 4 أشهر من 2020 لتسجل 97 مليون دولار في مقابل 54 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بنمو 77%، حيث تم التصدير لنحو 93 دولة، بينهم 26 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي.





واستحوذت 5 دول "إيطاليا، السعودية، أمريكا، غينيا، الإمارات" على 56.9% من إجمالي صادرات الجسور والصهاريج خلال الفترة من "يناير- إبريل 2020" بقيمة 55.175 مليون دولار.





وجاءت إيطاليا في المرتبة الأولى لأكبر الدول المستوردة للجسور والصهاريج المصرية خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 33.739 مليون دولار في مقابل 5.534 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بنمو 510%، يأتي ذلك بالرغم من الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا.





وزادت صادرات مصر من الجسور والصهاريج للسعودية بنسبة 63% خلال الفترة من "يناير- أبريل 2020" لتبلغ 10.942 مليون دولار في مقابل 6.721 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، ولأمريكا بنسبة 25% لتبلغ 4.316 مليون دولار في مقابل 3.449 مليون دولار.





وارتفعت قيمة صادرات الجسور والصهاريج إلى غينيا لتسجل 2.914 مليون دولار خلال أول 4 أشهر من العام الجاري في مقابل 653 ألف دولار خلال نفس الفترة من 2019 بنمو 346%، وكذلك إلى الإمارات بنسبة 49% لتسجل 3.264 مليون دولار في مقابل 2.186 مليون دولار.





وأشار التقرير إلى ارتفاع صادرات" المواسير "المصرية خلال الفترة من "يناير- إبريل 2020" لتسجل 2.494 مليون دولار في مقابل 2.198 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بنمو 13%، حيث تم التصدير لنحو 19 دولة.





واستحوذت 5 دول "الجزائر، تركيا، بريطانيا، السودان، تونس" على 71.8% من إجمالي صادرات المواسير خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2020 بقيمة 1.792 مليون دولار.





واحتلت الجزائر المرتبة الأولى لأكبر الدول المستوردة للمواسير المصرية خلال الفترة من "يناير- إبريل 2020" بقيمة 631 ألف دولار في مقابل 58 ألف دولار خلال نفس الفترة من 2019 بنمو 995%، تليها تركيا بنحو 479 ألف دولار في مقابل 330 الف دولار بنمو 45%، ثم بريطانيا وشمال ايرلندا بنحو 255 ألف دولار.





وارتفعت صادرات مصر من المواسير لتونس بنسبة 23% لتبلغ 187 ألف دولار في مقابل 152 ألف دولار، بينما تراجعت للسودان بنسبة 65% لتبلغ 240 ألف دولار في مقابل 687 ألف دولار.





ولفت التقرير إلى تراجع صادرات" المواد العازلة " خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2020 لتسجل 7 ملايين دولار في مقابل 8 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2019 بتراجع قدره 14%، حيث تم التصدير لنحو 60 دولة، بينهم 10 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي.





واستحوذت 5 دول "اتحاد نيجيريا، كينيا، ليبيا، اندونيسيا، الهند" على 47% من إجمالي صادرات المواد العازلة خلال الفترة من "يناير- إبريل 2020" بقيمة 3.285 مليون دولار.





واحتل اتحاد نيجيريا المرتبة الأولى لأكبر الدول المستوردة للمواد العازلة المصرية خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2020 بقيمة 922 ألف دولار في مقابل 807 آلاف دولار خلال نفس الفترة من 2019 بنمو 14%.





وانخفضت صادرات مصر من المواد العازلة لكينيا بنسبة 14% خلال الفترة من "يناير- إبريل 2020" لتبلغ 789 ألف دولار في مقابل 912 ألف دولار خلال نفس الفترة من 2019، ولليبيا بنسبة 5% لتبلغ 679 ألف دولار في مقابل 718 ألف دولار.





وزادت قيمة صادرات المواد العازلة إلى الهند لتسجل 488 ألف دولار خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2020 في مقابل 407 آلاف دولار خلال نفس الفترة من 2019 بنمو 20%، وكذلك إلى اندونيسيا بنسبة 20% لتسجل 407 آلاف دولار في مقابل 339 ألف دولار.